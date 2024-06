„Czy Polacy słyszeli o aferach rządu Zjednoczonej Prawicy i PiS-u?”, pytał Adam Feder na ulicach Warszawy. „Chyba afery Tuska, Niemca!”, odkrzyknął mężczyzna. Nasz reporter dopytywał o kontrowersje wokół ponad 200 milionów złotych wydanych z Funduszu Sprawiedliwości. „Nie wierzę w to, nie wierzę!”, zakrzyknęła emerytka. „Dęta afera!”, zgodziła z nią kobieta. „Afery PiS-u na pewno były. Prze...li dużo kasy”, przekonywał młody mężczyzna. „Żadnych setek milionów nie było, to jest wszystko propaganda i ja w to nie wierzę”, stwierdziła emerytka. Nagle przysłuchujący się tej dyskusji uliczny grajek zagrał melodię z filmu „Ojciec Chrzestny”. „To z dedykacją dla tych z PiS-u. Mam dość tej mafii!”, skwitował. "No przecież wiadomo jak mafia działa. Czy to nie było podobnie?", pytała rtetorycznie kobieta. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o aferach PiS!

AFERY PiS? Ja w to NIE WIERZĘ! Polacy są w SZOKU!| Komentery