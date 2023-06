Agata Duda wystroiła się jak księżna Kate! Ponadczasowy wzór

Nie do wiary, co Monika Olejnik robiła w halko-sukience na ulicy! Do tego bez butów

Agata Duda chętnie angażuje się we wszelkie akcje charytatywne i społeczne, w tym prowadzi cykl rozmów „Usłyszeć Dzieci”. Początkowo akcja skupiała się na zachęcaniu rodziców do pomocy dzieciom w powrocie do codziennego życia po okresie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Obecnie zaś projekt ma za zadanie okazać dorosłym, jak zbliżyć się do dzieci i pomagać im w czasie trudnych doświadczeń. W ramach akcji prowadzone są rozmowy z wszelkimi ekspertami, w także psychologami, którzy mogą zainspirować rodziców do podjęcia właściwych działań.

W najnowszym spocie reklamującym akcję „Usłyszeć Dzieci” Agata Duda informuje, ze rozmów będzie można wysłuchać w formie podcastu na platformie Spotify. Uwagę zwraca też strój pierwszej damy, która założyła sukienkę do kolan w duże, białe grochy, a do tego dobrała czerwony pasek podkreślający talię.

To świetny wybór, bowiem grochy są ponadczasowym wzorem, który nigdy nie wychodzi z mody i doskonale sprawdza się przy mniej oficjalnych okazjach. Sama księżna Kate często wybiera ten wzór na swoich sukienkach! Nie tylko w odcieniach czerni i bieli, ale także błękitu czy czerwieni połączonej z jasnymi groszkami.

Jak widać, to doskonały wybór dla pań w każdym wieku i o różnych figurach! Strój w grochy doda dziewczęcego uroku i lekkości każdej kobiecie, nie odejmując przy tym nic z powagi czy elegancji. Bez wątpienia to strzał w dziesiątkę na lato.

