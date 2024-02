Agata Duda zdradziła sekret swojego małżeństwa, a potem zamilkła! Nikt o tym nie wiedział. Prawda wygląda właśnie tak!

Agata Duda często zabiera głos w różnych sprawach. Działa charytatywnie, spotyka się z kobietami i młodzieżą. Nie można więc powiedzieć, że zupełnie nie zabiera głosu. Jedynie, co różni ją od choćby Jolanty Kwaśniewskiej, to fakt, że nie miała nigdy sesji zdjęciowej w kobiecym magazynie. Ale w sieci można znaleźć jej wywiad z 2015 roku! Było to jeszcze w czasie kampanii wyborczej, a Agata Duda wówczas żona kandydata PiS na prezydenta Polski, opowiedziała o sobie i swoim mężu. Z rozmowy można było się dowiedzieć, że małżonkowie chętnie wychodzili w weekendy do kina czy na spotkania ze znajomymi, zawsze w soboty bywali w domu rodziców Agaty Dudy, a w niedzielę wybierali się na obiad do rodziców Andrzeja Dudy.

W tym samym wywiadzie Agata Duda opowiadała, co najbardziej ceni w mężu: - Cenię Andrzeja za to, jakim jest człowiekiem, mężem i ojcem. Można by powiedzieć, że posiada on komplet tych cech, które według mnie powinien mieć ojciec rodziny. Andrzej jest przede wszystkim człowiekiem bardzo słownym, na którym w każdej sytuacji można polegać. Jest niezwykle rodzinny i odpowiedzialny. Co dla mnie ważne, ma przy tym niezwykłe poczucie humoru - rozpływała się nad mężem.

Agata Duda ujawniła sekret małżeństwa

Agata Duda ujawniał też w tym samym wywiadzie, jaki jest sekret szczęścia małżeńskiego. Wtedy oboje byli 20 lat po ślubie: - Myślę, że sekret powodzenia naszego małżeństwa polega na wzajemnej życzliwości i szacunku. Pewnie dlatego, choć oboje mamy silne charaktery, to jednak zawsze szybko osiągamy porozumienie. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mąż jest moi najlepszym przyjacielem.

