Orędzie prezydenta RP. Andrzej Duda mówił o Ukrainie

Prezydent na koniec 2022 roku wygłosił mocne orędzie. Andrzej Duda już w pierwszych słowach nawiązał do wojny na Ukrainie. - Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Nie było takiej w Europie od zakończenia II wojny światowej. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą i demokratyczną Ukrainę przyniosła śmierć, ból i cierpienie. To wojna, której wciąż nie widać końca - mówił Andrzej Duda, ale podkreślił przy tym, że "Polska jest bezpieczna". Po wygłoszeniu orędzia prezydent przypomniał się jeszcze Polakom w mediach społecznościowych, gdzie zamieścił specjalne życzenia dla rodaków. Niespodziewanie jednak jego wpis wywołał burzę! Oberwało się nawet Agacie Dudzie! Sytuacja zrobiła się bardzo nieprzyjemna.

Nie oszczędzili nawet Agaty Dudy

"Wraz z Agatą życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego 2023 Roku! Niech będzie lepszy niż 2022! Niech przyniesie pokój i ukojenie! Niech oddali finansowe i gospodarcze zagrożenia! Niech uwolni od trosk o domowy budżet! Niech będzie pełen szczęścia i pomyślności dla nas wszystkich!" - napisał na Twitterze prezydent. Wielu internautów pozytywnie zareagowało na życzenia pary prezydenckiej, rewanżując się miłymi życzeniami dotyczącymi zdrowia czy błogosławieństwa. Cześć jednak wykorzystała je do brzydkiego ataku. "Życzę Wam ostatnich miesięcy przy korycie", "Nie kompromituj Pan", "zawiódł Pan na całej linii" - to przykłady tych nadających się do cytowania nieprzyjemnych wpisów. Nie oszczędzono nawet Agaty Dudy. Niektórzy użytkownicy Twittera złośliwie pytali, "kto to Agata?" albo "czy Agata potrafi mówić"...

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Andrzeja Dudy na przedświątecznych zakupach

Wraz z Agatą życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego 2023 Roku! Niech będzie lepszy niż 2022! Niech przyniesie pokój i ukojenie! Niech oddali finansowe i gospodarcze zagrożenia! Niech uwolni od trosk o domowy budżet! Niech będzie pełen szczęścia i pomyślności dla nas wszystkich! 🥂🍾 pic.twitter.com/3RfkiXOvcT— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 31, 2022