Andrzej Duda nie stroni od biżuterii! Jeden element zwraca szczególną uwagę

Andrzej Duda zaczął nosić więcej biżuterii, w tym czarny pierścień i bransoletki.

Czarna obrączka może mieć różne znaczenia.

Stylistka Ewa Rubasińska-Janioro sugeruje, że bransoletki Dudy mogą być związane z sentymentami, talizmanami, podróżami lub prezentami od bliskich osób, a także nawiązywać do magii i sił kamieni.

Andrzej Duda przez 10 lat sprawował urząd głowy państwa, co niejako wymuszało na nim odpowiedni wygląd. Eleganckie garnitury, pasujące krawaty i minimalne ozdoby były wówczas na początku dziennym. Teraz, gdy funkcję prezydenta przejął Karol Nawrocki, może w końcu nieco bardziej zaszaleć ze swoim stylem o postawić na bardziej casualowe stylizacje. Choć nadal prezentuje się nienagannie, uwagę zwracają liczne elementy biżuterii, które ostatnio nosi. Oprócz ślubnej obrączki na prawej ręce, widać między kilka bransoletek i czarny pierścień na serdecznym palcu lewej dłoni.

Co oznacza czarna obrączka?

Najbardziej w oczy rzuca się właśnie czarna obrączka noszona na palcu prawej dłoni, która od pewnego czasu zdobi rękę Andrzeja Dudy. Trzeba przyznać, że to dość nietypowa ozdoba dla mężczyzn, którzy najczęściej ograniczają się do noszenia ślubnej obrączki lub sygnetów. Czy pierścień byłego prezydenta ma jakieś ukryte znaczenie? Odpowiedź nie jest prosta.

Z jednej strony czarna obrączka u mężczyzny to nowoczesny symbol wierności, siły, indywidualizmu i nowoczesnego podejścia do małżeństwa, będący alternatywą dla klasycznego złota. Może oznaczać głębokie zaangażowanie w związek. Inni zaś traktują go jako rodzaj talizmanu ochronnego, zwłaszcza jeśli pierścionek ma elementy lub w całości został wykonany z czarnego turmalinu.

Czasem czarna obrączka jest symbolem żałoby po stracie bliskiej osoby, symbolizuje żal po stracie bliskiej osoby lub służy jako hołd dla zmarłych. Jednak może to być po prostu wybór czysto estetyczny, pozbawiony głębszego znaczenia.

Ekspertka o biżuterii Dudy

Już w 2024 roku Andrzej Duda był widziany z sznurkowymi bransoletkami na nadgarstku. Stylistka Ewa Rubasińska-Janioro wypowiedziała się wówczas na temat tego, co mogą oznaczać.

- W ogóle tego typu biżuteria czy damska, czy męska, jest związana z reguły albo z sentymentami, albo z talizmanami, albo z podróżami i często również prezentem, zazwyczaj od osoby bliższej np. przyjaciela. Andrzej Duda już od dłuższego czasu, ja nie wiem, czy nie od zawsze, nosił tego typu bransoletki. Zazwyczaj ma taką jedną, która jest tak jak tutaj, ta taka najcieńsza na niteczce, która może oznaczać jakieś życzenia, marzenia do spełnienia. Zazwyczaj nawiązuje do magii, sił kamieni - powiedziała Plotkowi.

Sam zainteresowany do tej pory nie wypowiedział się oficjalnie na temat swoich błyskotek, pozostawiając ich rzeczywiste znaczenie w sferze domysłów.

W naszej galerii zobaczysz biżuterię, jaką nosi Andrzej Duda:

14

Sonda Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem? Tak Nie Nie wiem