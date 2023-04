Andrzej Duda z ojcem Janem Tadeuszem ponieśli święconki do kościoła. Prezydent ma ogromny koszyk! ZOBACZ

Andrzej Duda w Wielką Sobotę udał się do kościoła, by poświęcić pokarmy, które wraz z rodziną będzie spożywał w czasie wielkanocnego śniadania. To już tradycja, że w rodzinie prezydenta, to właśnie on zwykle niesie koszyczek do poświęcenia. W ubiegłych latach towarzyszył mu najczęściej córka Kinga Duda. Tym razem zaś zauważyliśmy prezydenta, który przybył do kościoła wraz z ojcem Janem Tadeuszem Dudą. Obaj panowie mieli swoje koszyczki, ale to zdecydowanie święconka prezydenta robiła większe wrażenie. Dlaczego? Duda miał w tym roku duży, biały koszyk, który pomieścił wszystkie niezbędne produkty, jakie powinny znaleźć się w święconce. Koszyk prezydenta Dudy został ozdobiony bialutką serwetką i żółtymi ozdobami. Koszyk ojca prezydenta był nieco skromniejszy i znacznie mniejszy. Zobaczcie święconkę prezydenta na naszych zdjęciach niżej.

