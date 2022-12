Okrutne, co stało się po ślubie Semeniuk i Patkowskiego! Ratował ich Tomasz Lis. Koszmar!

Anna Popek u boku Agaty Dudy zaliczyła modową wpadkę

Anna Popek pojawiła się w Belwederze z okazji zorganizowanej tam gali 30-lecia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Jak na taką uroczystość przystało, postanowiła się wystroić. Najprawdopodobniej postawiła na świąteczny doboru kolorów stylizacji, wszak Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Wybrała więc mocną czerwień, okraszoną bielą. Czy był to strzał w dziesiątkę? O ocenę poprosiliśmy ekspert w świecie mody, znanego stylistę Daniela Jacoba Daliego. Przy okazji projektant skomentował nam stylizację obecnej na uroczystym wydarzeniu pierwszej damy, Agaty Dudy.

Popek jak świąteczny zdobiony piernik

Zdaniem znawcy, Anna Popek zaliczyła wpadkę, za to pierwsza dama po raz kolejny pokazała, że wie, jak postępować w modowym świecie: - Na Gala z okazji 30-leciaFundacii Pomoc Polakom na Wschodzie w Belwederze pojawiła się Anna Popek u boku Agaty Dudy. Która z pan wypadła lepiej? Absolutnie pierwsza dama! Niestety, Anna Popek w czerwonym komplecie w kwiatowe kokardy z brokatowymi akcentami wyglądała jak świąteczny zdobiony piernik. Po prostu duże nie! Fatalny strój przyciągał wzrok, ale na niekorzyść - komentuje Dali. Zdecydowanie pochwalił za to Agatę Dudę: - Żona prezydenta sama klasa i ogromny styl. Wspaniała marynarka z pięknymi guzikami i krótka dopasowana sukienka w kolorze wina to rewelacyjny wybór. Przepięknie pani Agato! - ocenił ekspert.

