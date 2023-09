Barbara Nowacka skradła show na konwencji KO. Wszyscy patrzyli tylko na nią!

Wybory jeszcze daleko, a Ikonowicz już prasuje koszulę do Sejmu! Jak brat Magdy Gessler szykuje się do kampanii?

Barbara Nowacka wzięła udział w konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej zorganizowanej w sobotę w Tarnowie. To ona przedstawiała kilka konkretów zawartych w programie KO na wybory 2023 i na powyborczą rzeczywistość. Nowacka mówiła o sprawach dotyczących kobiet, ale nie tylko. Przypomniała, że KO stawia na kobiety i chce, by były zauważane przez władzę, szanowane i doceniane. - Prawo do aborcji w Polsce zostanie zliberalizowane. Aborcja będzie bezpieczna, legalna i bezpłatna do 12 tygodnia. Przywrócimy dostęp do antykoncepcji awaryjnej - mówiła. Posłanka wspomina też o konwencji antyprzemocowej i związkach partnerskich: - Związki partnerskie to konieczność i cywilizacyjna norma! To jest nasz konkret. Związki partnerskie natychmiast - dodała. Nowacka mówi też, że po 15 października to Rzecznik Praw Dziecka pożegna się ze swoim stanowiskiem. - Czarnek dzięki waszym głosom przestanie być ministrem edukacji! A prezydent Wodzisławia mówi, że śląski zostanie uznany za język regionalny - podkreśliła.

Barbara Nowacka skradła też show, jeśli chodzi o stylizację. Podobnie jak inne pojawiające się na scenie kobiety była ubrana na biało, tyle że ona od stóp do głów. Zresztą można się domyśleć, że taki był dress code konwencji, ponieważ niemal wszyscy mieli białe stylizacje. O ile mężczyźni postawili na białe koszule, to kobiety wybierały białe żakiety i sukienki. Jednak Nowacka wybrała elegancki kostium: białe, spodnie: szerokie u góry i zwężające się w nogawkach oraz białą kamizelkę odsłaniającą ramiona. Do tego dobrała wyraźną biżuterię, ale postawiła na delikatną, lekką fryzurę: klasyczny koński ogon.

