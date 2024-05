i Autor: MARCIN WZIONTEK/SUPER EXPRESS, instagram

Beata Szydło złota rączka. Przyjechała i naprawiła! T-shirt, jeansy i adidasy - nowa stylówa byłej premier

Beata Szydło to chyba najważniejsza lokomotywa wyborcza PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już 9 czerwca. Stawka jest ogromna. W kampanii niektórym osobom puszczają nerwy. Była premier jednak zachowuje zimną krew. Mało tego, okazało się, że Beata Szydło to złota rączka. Ktoś zepsuł jej baner, więc przyjechała i osobiście go naprawiła! Uwagę zwraca też nowa stylówa byłej szefowej rządu.