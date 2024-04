Beata Szydło rozlicza Donalda Tuska za cenę benzyny

Beata Szydło zdecydowanie nie próżnuje. Przed wyborami samorządowymi i europejskimi byłej szefowej rządu wszędzie pełno. Nic dziwnego, w końcu w PiS nie od dziś obowiązuje zasada, że jak trwoga to do... Beaty Szydło. Sporym echem odbiło się niedawne wystąpienie byłej premier w Sandomierzu. Jej ubiór zrobił wrażenie nawet na ekspertach od mody. - Granat noszą zazwyczaj przywódcy oraz osoby o charakterze odważnym. W języku angielskim ten kolor nosi nazwę "navy blue" od mundurów Królewskiej Marynarki Wojennej. Kolor czerwony najczęściej utożsamiany jest z elegancją oraz dominacją - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" Daniel Jacob Dali. Później Beata Szydło zareagowała na atak Donalda Tuska, zapowiadającego przyspieszenie. - Jeszcze trochę przyspieszycie i wylecicie w kosmos - ripostowała europosłanka. Teraz Beata Szydło - wspólnie z Mariuszem Błaszczakiem - postanowiła rozliczyć Donalda Tuska za obietnice związane z ceną benzyny. W tym celu politycy PiS udali się na stację Orlen. Największe wrażenie jednak zrobiło nie to, co mówili Szydło i Błaszczak, tylko buciory byłej premier. Te buty to ostatni krzyk mody. Prawdziwy hit!

Beata Szydło na Orlenie w modnych i wygodnych adidasach w kolorze wanilii

Mariusz Błaszczak podczas tego nagrania miał raczej rolę drugoplanową. Show skradła Beata Szydło i jej obuwie. - Pamiętacie Państwo, jak w kampanii Donald Tusk obiecywał, że benzyna będzie po 5,19? No to spójrzmy. Dzisiaj jest 2 kwietnia 2024 roku. Nie tak dawno była kampania. Od ponad stu dni rządzi Tusk i cena benzyny nie jest po 5,19 - wskazała Beata Szydło, która razem z kolegą wystąpiła na tle tablicy Orlenu z cenami paliwa. Co do butów, to europosłanka postawiła na modne i wygodne adidasy w kolorze wanilii z solidną białą podeszwą. Obuwie nie tylko jest ładne, ale przede wszystkim odpowiednie na długie kampanijne wyprawy przy zmiennej pogodzie. Pod filmem na Instagramie roi się od komentarzy. Niektórzy nazwali nawet Beatę Szydło "ciotką klotką". A Wam jak się podobają buciory byłej premier?