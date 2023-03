Politycy PiS ruszają w Polskę. Wszystkie ręce na pokład przed wyborami 2023

Beata Szydło zakasała rękawy i ruszyła w Polskę, zgodnie z tym, co w piątek 10 marca, mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w swoim oświadczeniu przekazał: - Przed nami nowe wyzwania, stawia je także trwająca wojna na Ukrainie. Nasi przedstawiciele, na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim ruszają w objazd po Polsce. Będziemy rozmawiać i tworzyć plan działania - dodał Jarosław Kaczyński. Rafał Bochenek zdradził wówczas, że w sobotę w Jaśle odbędzie się spotkanie z Morawieckim, a w niedzielę (12 marca) w Sandomierzu pojawi się Beata Szydło. Tak też się stało. Szydło pojawiła się na spotkaniu i zadała szyku! W ubiorze postawiła na mocne kolory. Granatowy garnitur, czerwona bluzka i usta pod kolor, a do tego broszka – trzeba przyznać, ze Beata Szydło zrobiła się na bóstwo! Ekspert od mody nie ma wątpliwości co do komunikatu, jaki wysyła wyborcom, ale nie tylko.

Ekspert od mody nie ma wątpliwości. Beata Szydło wystroiła się na przywódcę

- Granat noszą zazwyczaj przywódcy oraz osoby o charakterze odważnym. W języku angielskim ten kolor nosi nazwę „navy blue” od mundurów Królewskiej Marynarki Wojennej. Kolor czerwony najczęściej utożsamiany jest z elegancją oraz dominacją – ocenił Daniel Jacob Dali w rozmowie z „Super Expressem”. I jak dodał, nie ma nic złego w tym, że kobiety stawiają właśnie na garnitury. Jak wiemy, europarlamentarzystka ma być twarzą kampanii wyborczej PiS, jak i całej partii. Być może odważne kolory mają pokazać, że jest gotowa na nowe wyzwania w polskiej polityce? Widać, ze opozycja nie będzie mieć lekko w starciu z Beatą Szydło!

ZOBACZCIE TYLKO NA ZDJĘCIACH NIŻEJ, JAK PREZENTOWAŁA SIĘ BEATA SZYDŁO: