Zobaczyliśmy z bliska, jak naprawdę wygląda mąż Beaty Tadli! Przystojniak to mało powiedziane

Beata Tadla po rozstaniu z Jarosławem Kretem wyszła za mąż

Gdy Beata Tadla w 2018 roku rozstawała się z Jarosławem Kretem, pewnie nie przypuszczała, że trzy lata później stanie na ślubnym kobiercu z innym mężczyzną. Tym bardziej, że miała już za sobą jedno małżeństwo - z Radosławem Kietlińskim, szefem informacji w Polsat News. Zakończyło się ono rozwodem w 2014 roku. Z rozprawy Beatę Tadlę odebrał wówczas... Jarosław Kret. O kolejnym związku byłej gwiazdy TVP nie było zbyt głośno w mediach, dlatego jej ślub z Michałem Cebulą był sporym zaskoczeniem. Beata Tadla jednak była pewna swoich uczuć. - Powiedziałam TAK. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie obok najwspanialszego mężczyzny. Dziękuję moim najbliższym, że byli z nami - napisała w mediach społecznościowych już po ślubie.

Beata Tadla zabrała męża Michała Cebulę na galę! Ale z niego przystojniak

Michał Cebula - w przeciwieństwie do Jarosława Kreta - nie jest celebrytą, którego wszędzie pełno. Dlatego, gdy Beata Tadla pojawiła się z mężem na gali z okazji XIV edycji Bizneswoman Roku, wzbudziła ogromne zainteresowanie. I to mimo tego, że na gali roiło się od wszelkiej maści znanych twarzy. Małżonkowie wyglądali jak para z obrazka. Gdy zobaczyliśmy z bliska, jak naprawdę wygląda mąż Beaty Tadli, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Przystojniak to mało powiedziane. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia byłej gwiazdy TVP z Michałem Cebulą. Pasują do siebie? Zobacz też, jak przez lata zmieniała się Beata Tadla.