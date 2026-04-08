Biją jak w bęben w Trzaskowskiego. Litewka i Jacoń nie mają litości! "To jest hańba"

Piotr Margielewski
2026-04-08 14:22

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod zmasowanym ostrzałem! Najpierw w mediach społecznościowych wpis w jego kierunku stworzył znany poseł Łukasz Litewka. Jego słowa wywołały dosłowną lawinę negatywnych komentarzy skierowanych w stronę włodarza stolicy. Niedoszły prezydent Polski musiał też przyjąć bardzo gorzkie słowa od dziennikarza TVN24. Czym zasłużył sobie Rafał Trzaskowski? Zobacz w dalszej części artykułu.

Trzaskowski

i

Autor: Art Service; Marcin Gadomski; Grzybowski Piotr / Super Express
  • Łukasz Litewka zaatakował w mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego.
  • Jego wpis wywołał ogromne poruszenie.
  • Do krytyków przyłączył się m.in. dziennikarza TVN24.
  • Zobaczcie, o co poszło.

Litewka atakuje prezydenta Warszawy

6 kwietnia w mediach społecznościowych poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka zamieścił mocny post dotyczący zdarzenia, do którego doszło na warszawskim Mokotowie. - W Warszawie święta obchodzono w wyjątkowy sposób. Osoba mieszkająca w bloku zgłosiła, że przy jej tulipanach kręci się kilka dzików. Dokładnie 7 dzików w tym 6 małych. Wszystkie po kilkunastu minutach zostały odstrzelone na oczach mieszkańców (w tym dzieci) i wrzucone do kubłów na śmieci. Panie Rafał Trzaskowski żeby Pana służby tak szybko działały, tam gdzie są potrzebne. Trudno gratulować "interwencji". Te obrazki zostaną dłużej niż te tulipany – napisał Litewka, do wpisu dodając mocne zdjęcie.

Lawina komentarzy. Jacoń bez litości

Pod jego wpisem pojawiła się masa kolejnych krytycznych komentarzy.

  • "Super...Polska-walczy się żeby psy spały na kanapach (i popieram), tymczasem inne zwierzęta są traktowane jak zwykłe śmieci...obrzydliwe i chore!"
  • "Brak mi słów na to bestialstwo"
  • "Nie wierzę.... szok! Człowiek to najgorsze stworzenie z istniejących!"
  • ""Uśmiechnięta" Warszawa pokazała prawdziwe oblicze!!!"
  • "Obawiam się, że to już koniec Rafała Trzaskowskiego w Warszawie…"

Dołączył do nich też znany dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń. Na swoim Instagramie napisał krótko: 

- To jest hańba, Rafale Trzaskowski

Oczywiście zdarzały się też głosy broniące Trzaskowskiego. - Miasto to nie miejsce dla dzików Panie Litewka. Bodajże pierwszy raz w dziejach zgadzam się z Trzaskowskim - napisał jeden z internautów. - Niestety, nie zgadzam się w większością. Dzik to nie świnka morska, która może co najwyżej ugryźć czy podrapać. Dzik jest niebezpieczny a zwłaszcza locha z młodymi. Wyobraźmy sobie dziecko, które biegnie do małego dzika i reakcję lochy. Może stać się tragedia - wtórował mu inny.

