Biją jak w bęben w Trzaskowskiego. Litewka i Jacoń nie mają litości! "To jest hańba"

- Łukasz Litewka zaatakował w mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego.
- Jego wpis wywołał ogromne poruszenie.
- Do krytyków przyłączył się m.in. dziennikarza TVN24.
- Zobaczcie, o co poszło.
Litewka atakuje prezydenta Warszawy
6 kwietnia w mediach społecznościowych poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka zamieścił mocny post dotyczący zdarzenia, do którego doszło na warszawskim Mokotowie. - W Warszawie święta obchodzono w wyjątkowy sposób. Osoba mieszkająca w bloku zgłosiła, że przy jej tulipanach kręci się kilka dzików. Dokładnie 7 dzików w tym 6 małych. Wszystkie po kilkunastu minutach zostały odstrzelone na oczach mieszkańców (w tym dzieci) i wrzucone do kubłów na śmieci. Panie Rafał Trzaskowski żeby Pana służby tak szybko działały, tam gdzie są potrzebne. Trudno gratulować "interwencji". Te obrazki zostaną dłużej niż te tulipany – napisał Litewka, do wpisu dodając mocne zdjęcie.
Lawina komentarzy. Jacoń bez litości
Pod jego wpisem pojawiła się masa kolejnych krytycznych komentarzy.
- "Super...Polska-walczy się żeby psy spały na kanapach (i popieram), tymczasem inne zwierzęta są traktowane jak zwykłe śmieci...obrzydliwe i chore!"
- "Brak mi słów na to bestialstwo"
- "Nie wierzę.... szok! Człowiek to najgorsze stworzenie z istniejących!"
- ""Uśmiechnięta" Warszawa pokazała prawdziwe oblicze!!!"
- "Obawiam się, że to już koniec Rafała Trzaskowskiego w Warszawie…"
Dołączył do nich też znany dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń. Na swoim Instagramie napisał krótko:
- To jest hańba, Rafale Trzaskowski
Oczywiście zdarzały się też głosy broniące Trzaskowskiego. - Miasto to nie miejsce dla dzików Panie Litewka. Bodajże pierwszy raz w dziejach zgadzam się z Trzaskowskim - napisał jeden z internautów. - Niestety, nie zgadzam się w większością. Dzik to nie świnka morska, która może co najwyżej ugryźć czy podrapać. Dzik jest niebezpieczny a zwłaszcza locha z młodymi. Wyobraźmy sobie dziecko, które biegnie do małego dzika i reakcję lochy. Może stać się tragedia - wtórował mu inny.
