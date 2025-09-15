Borys Budka ma piękną córkę! Poszli razem na "Taniec z gwiazdami"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-15 10:35

Po długiej przerwie na antenę powrócił popularny program rozrywkowy "Taniec z gwiazdami", przyciągając przed ekrany miliony widzów. Jubileuszowa edycja, celebrująca 20-lecie formatu, zapowiada się jako najbardziej spektakularna w historii. Pierwszy odcinek, zgromadził nie tylko widzów przed telewizorami, ale także wyjątkowych gości. Wśród nich znalazł się polityk KO Borys Budka ze swoją córką. Co za piękność!

"Taniec z gwiazdami" od dwóch dekad bawi, wzrusza i emocjonuje widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Twórcy zapowiadają, że tegoroczna edycja ma przekroczyć dotychczasowe oczekiwania. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się m.in. powroty uczestników z poprzednich sezonów, co z pewnością ucieszy wiernych fanów. Dodatkowo, 28 września zostanie wyemitowany specjalny odcinek jubileuszowy, który ma podsumować historię programu i zaprezentować jego najważniejsze momenty.

Występy par ocenia jury, w skład którego wchodzą znane i cenione postaci. Niezmiennie od samego początku programu w jury zasiada Iwona Pavlović, znana z ciętych ripost i fachowej oceny. Obok niej pojawił się Rafał Maserak, który tym razem pełni rolę jurora, po latach spędzonych na parkiecie jako tancerz. Skład uzupełniają aktorka Ewa Kasprzyk, wnosząca do programu charyzmę i poczucie humoru, oraz Tomasz Wygoda, choreograf i artysta, który zapewnia świeże spojrzenie na taneczne zmagania.

Żona Kosiniaka-Kamysza jak Jackie Kennedy! Komplet w kolorze bladego różu i toczek na głowie [ZDJĘCIA]

Borys Budka pokazał się z córką

Premierowy odcinek "Tańca z gwiazdami" przyciągnął do studia Polsatu liczne grono znanych osób, które zasiadły na widowni. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele show-biznesu, ale także politycy. Na widowni dostrzeżono również europoseł Koalicji Obywatelskiej, Borysa Budkę, który przyszedł na nagranie ze swoją córką Leną. Ojciec i córka chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, a ich obecność podkreśliła zainteresowanie programem wśród różnych grup społecznych.

Dziewczyna pokazała się w klasycznej "małej czarnej" na jedno ramię i wiązaniem na szyi oraz czarną torebkę i buty na płaskim obcasie. Do tego postawiła na rozpuszczone włosy, które zarzuciła na plecy. Zrezygnowała także z mocnego makijażu, prezentując swoją niezwykłą urodę. Trzeba przyznać, że to prawdziwa piękność! Tata wręcz pękał z dumy, gdy na wydarzeniu towarzyszyła mu ukochana córka.

W naszej galerii zobaczysz Borysa Budkę z córką:

Borysa Budka ma piękną córkę
7 zdjęć
QUIZ: Poznaj polityka po 3 słowach. Ten quiz to pestka!
Pytanie 1 z 10
Którego polityka opisują słowa: wąsy, bigos, szogun
Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BORYS BUDKA