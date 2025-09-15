Borys Budka ma piękną córkę! Poszli razem na "Taniec z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" od dwóch dekad bawi, wzrusza i emocjonuje widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Twórcy zapowiadają, że tegoroczna edycja ma przekroczyć dotychczasowe oczekiwania. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się m.in. powroty uczestników z poprzednich sezonów, co z pewnością ucieszy wiernych fanów. Dodatkowo, 28 września zostanie wyemitowany specjalny odcinek jubileuszowy, który ma podsumować historię programu i zaprezentować jego najważniejsze momenty.

Występy par ocenia jury, w skład którego wchodzą znane i cenione postaci. Niezmiennie od samego początku programu w jury zasiada Iwona Pavlović, znana z ciętych ripost i fachowej oceny. Obok niej pojawił się Rafał Maserak, który tym razem pełni rolę jurora, po latach spędzonych na parkiecie jako tancerz. Skład uzupełniają aktorka Ewa Kasprzyk, wnosząca do programu charyzmę i poczucie humoru, oraz Tomasz Wygoda, choreograf i artysta, który zapewnia świeże spojrzenie na taneczne zmagania.

Borys Budka pokazał się z córką

Premierowy odcinek "Tańca z gwiazdami" przyciągnął do studia Polsatu liczne grono znanych osób, które zasiadły na widowni. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele show-biznesu, ale także politycy. Na widowni dostrzeżono również europoseł Koalicji Obywatelskiej, Borysa Budkę, który przyszedł na nagranie ze swoją córką Leną. Ojciec i córka chętnie pozowali do wspólnych zdjęć, a ich obecność podkreśliła zainteresowanie programem wśród różnych grup społecznych.

Dziewczyna pokazała się w klasycznej "małej czarnej" na jedno ramię i wiązaniem na szyi oraz czarną torebkę i buty na płaskim obcasie. Do tego postawiła na rozpuszczone włosy, które zarzuciła na plecy. Zrezygnowała także z mocnego makijażu, prezentując swoją niezwykłą urodę. Trzeba przyznać, że to prawdziwa piękność! Tata wręcz pękał z dumy, gdy na wydarzeniu towarzyszyła mu ukochana córka.

W naszej galerii zobaczysz Borysa Budkę z córką:

