Bosakowie wożą dzieci w piętrowym wózku. Uroczy rodzinny spacer [ZDJĘCIA]

Wakacje w pełni, więc kto może korzysta z wolnego czasu. Krzysztof Bosak uwielbia spędzać go wraz z najbliższymi. Dlatego razem z żoną Kariną Bosak zabrał dzieci: Artura, Daniela i malutką Emilkę na rodzinny spacer. Oczywiście, jak to bywa z maluchami - nie obyło się bez pyszności: - Skorzystaliśmy z dobrej pogody, żeby pospacerować z żoną i dziećmi. Synowie uwielbiają jeść z nami lody i spędzać czas na dworze oraz rozśmieszać swoją najmłodszą siostrę - mówi nam wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Polityk skorzystał też z okazji, by wymienić nieco czułości z żoną! Były więc przytulasy i całusy niczym na romantycznej randce. Patrząc na zdjęcia widać, że małżonkowie doskonale sobie radzą ze swoją gromadką. Mają też specjalny wózek, w którym jednocześnie mogą jechać dwie pociechy! To sprytny sposób młodych rodziców na spacery całą rodziną.

Krzysztof Bosak - rodzina: ukochana żona i troje dzieci

Przypomnijmy, że Krzysztof Bosak poślubił prawniczkę Karinę Walinowicz w 2020 roku. Co ciekawe para postanowiła, by ślub był wyjątkowy i odbył się zgodnie z rytem trydenckim. W tym samym roku małżonkowie zostali po raz pierwszy rodzicami, a na świat przyszedł ich synek Artur Maksymilian. W 2022 roku doczekali się drugiego synka: Daniela Ksawerego. Bosakowie mają też córeczkę, w listopadzie 2023 roku urodziła się Emilia Maria.