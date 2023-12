Ujawniamy, kto naprawdę zajmuje się dziećmi Krzysztofa Bosaka. Tak to wygląda!

Krzysztof Bosak - żona Karina Bosak, dzieci

Krzysztof Bosak i jego żona Karina Bosak przeżywają szczególny okres w swoim życiu. Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października, okazało się, że obydwoje dostali się do Sejmu z list Konfederacji. Z kolei w listopadzie małżonkowie po raz trzeci zostali rodzicami. Na świat przyszła córka Emilia. Przypomnijmy, że Bosakowie mają już dwóch synów - Artura (3 l.) i Daniela (1 l.). Z trójką małych dzieci mają w domu pełne ręce roboty. A do tego dochodzi jeszcze praca w partii i parlamencie! Krzysztof Bosak każdą wolną chwilę stara się poświęcać swoim pociechom (z synami gra już nawet w piłkę), ale nie ma ich zbyt wiele, bo obowiązków zawodowych jest co niemiara. Siłą rzeczy opieka nad maluchami częściej przypada Karinie Bosak. Ale przecież i ona jest posłanką. Na szczęście Bosakowie mogą liczyć na wsparcie, i to nie tylko rodziny.

Kto zajmuje się dziećmi Krzysztofa Bosaka? Ujawniamy prawdę

Spytaliśmy Krzysztofa Bosaka, jak sobie radzi z trójką dzieci. Jeden z liderów Konfederacji ujawnił nam prawdę. Okazuje się, że dziećmi nie zajmują się wyłącznie rodzice i dziadkowie. - Jest dużo radości i dużo obowiązków, myślę, że każdy kto ma dzieci, tego doświadcza. Pomagają dziadkowie, przyjaciele, współpracownicy, starszy syn chodzi już do przedszkola. Dopiero się adaptujemy do modelu posiadania trójki małych dzieci, więcej będę mógł coś powiedzieć za jakieś pół roku - zdradza Krzysztof Bosak. Plusem jest to, że bracia wspaniale zareagowali na pojawienie się siostry w domu. - Scena, kiedy przyjechaliśmy z żoną ze szpitala i weszliśmy z małą Emilią do domu i chłopcy ją zobaczyli, to jedna z najbardziej wzruszających scen w moim życiu - wspomina do tej pory rozemocjonowany wicemarszałek Sejmu.

