Braun przeżył chwile grozy w windzie! Nie był sam. Pomoc przyszła w samą porę [WIDEO]

Grzegorz Braun jeszcze na dobre nie zdążył rozgościć się w europarlamencie, a już musi się mierzyć z przeciwnościami losu. Traf chciał, że europoseł Braun zatrzasnął się w windzie! Na szczęście nie był sam, wraz z nim windą jechało jeszcze kilka osób, w tym europoseł Tomasz Buczek, który nagrywał całą sytuację w windzie. Nagraniem z windy pochwalił się w mediach społecznościowych sam Braun, który filmik opisał krótko: - "'Szklana pułapka' w Strasburgu. Przypadek - ? Nie sądzę". Na nagraniu widać europosła Brauna w towarzystwie innych osób i słychać o czym rozmawiają. Dyskusja toczy się m.in. wokół tego, że trzeba na pomoc wezwać strażaków. - Myślę, że natychmiast powinieneś podnieś się obdukcji. Zbudujemy konsorcjum, szarpniemy się na wspólnego adwokata? - zapytuje Braun znajomego, który żartuje, że odniósł "psychiczne straty".

W szklanej windzie musiało być bardzo gorąco, bo widać, że szkło jest mocno zaparowane, a w pewnej chwili jedna z osób napisała nawet na szkle napis "Help", tylko że tak, by odczytać go ze środka, co reszta zebranych odebrała śmiechem. Humory więc mimo nieciekawej sytuacji dopisywały. Braun mówi, że gdyby mieli łom czy kilof, to sami "uwięzieni" daliby sobie radę. W końcu ekipa techniczna "ratuje" osoby z windy.

Oczywiście całe zajście w swoim stylu skomentował Braun, który już przed budynkiem, nagrał wypowiedź: - Eurokołchoz w pigułce. Z zewnątrz lśniące fasady, a w środku niejedno się już sypie - stwierdził polityk.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Wynik Konfederacji

Przypomnijmy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun zdobył 113 746 głosów. Oprócz nie z listy Konfederacji do PE dostali się również: Ewa Zajączkowska-Hernik, Anna Bryłka, Stanisław Tyszka, Marcin Sypniewski i Tomasz Buczek. Konfederacja zajęła w wyborach trzecie miejsce z poparciem 12,08 procent.

