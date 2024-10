Dramat Leszka Millera. Wyznał to o śmierci syna. Łzy aż cisną się do oczu…

Beata Mazurek postanowiła zmienić fryzurę. Wszak przyszła jesień, więc warto postawić na coś nowego. Mazurek efektami swojej metamorfozy pochwaliła się na Facebooku. - Włosy mają znaczenie. Zwróć uwagę na swoje włosy, ponieważ wszyscy inni to zrobią”. (Hillary Rodham Clinton) - napisała była europosłanka cytując byłą pierwszą damę USA.

Jesienny glow up Beaty Mazurek

Na zdjęciu, którym polityczka pochwaliła się w sieci można jej wprost nie poznać! Widać, że zmiana fryzury bardzo jej pasuje. Teraz postawiła na delikatne cieniowanie i kolor w ciepłych odcieniach złocistego brązu.

To już nie pierwszy raz, gdy polityczka stawia na zmianę. Już wcześniej eksperymentowała z włosami, ale wówczas stawiała na mocne cięcia. Teraz jednak woli nosić dłuższe włosy. I trzeba przyznać, że to zdecydowanie jej służy. Często mówi się, że zmiana fryzury u kobiet zwiastuje coś nowego w ich życiu. Czyżby i była posłanka Parlamentu Europejskiego ma zamiar zacząć działać w zupełnie nowej strefie niż do tej pory? Czas pokaże.