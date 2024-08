Karol Karski zatęsknił za polskimi smakami: kiełbaska i nie tylko! Wiemy, ile wydal na te frykasy [ZDJĘCIA]

Rowerek wodny, a później chleb, kiełbasa i piwo – jednym słowem wakacyjny relaks nad jeziorem Zegrzyńskim! Były europoseł PiS Karol Karski, jak widać na naszych zdjęciach, uwielbia swojską atmosferę. - Lubię wakacje i piękną pogodę. To dobra okazja, aby spędzić trochę czasu nad wodą. Taki rowerek wodny to fajna sprawa. A po pływaniu coś wrzuciłem na ząb – mówi nam Karol Karski. Polityk PiS zajadał się polską kiełbasą i popijał piwo. Zapłacił prawie 40 zł. - Takie smaki tylko w Polsce. Nie to co w Brukseli. Polska kiełbasa i piwo są najlepsze! – zachwala Karol Karski.

I z pewnością wie co mówi, bo polityk Prawa i Sprawiedliwości spędził w Parlamencie Europejskim sporo czasu. Po raz pierwszy Karski trafił do PE w 2014 roku, był więc europosłem przez 10 lat! Na wyciągnięcie ręki miał więc różne przysmaki, ale jak widać, nic tak nie cieszy jego podniebienia jak polskie, tradycyjne smaki.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Karol Karski także starał się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Niestety, tym razem mu się nie udało. Polityk startował z okręgu numer 3 obejmującego województwo podlaskie i województwo warmińsko‑mazurskie. Zdobył 38 777 głosów, ale to nie wystarczyło by otrzymać mandat. Teraz więc ma więcej czasu dla siebie i tego, co lubi robić w wolnych chwilach. Relaks nad jeziorem jest idealnym rozwiązaniem!

