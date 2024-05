Karski zatrzymał czołg! Wszyscy turlają się ze śmiechu

Ogromny sukces Kingi Dudy. Ręce same składają się do oklasków

Karol Karski po raz trzeci ubiega się o mandat europosła. Udało mu się dostać do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, kiedy zdobył ponad 67 tysięcy głosów. Pięć lat później również zdobył mandat, a głos na Karola Karskiego postanowiło oddać ponad 185 tysiące wyborców. Polityk Prawa i Sprawiedliwości bierze również udział w wyścigu o Parlament Europejski w 2024 roku. Karol Karski startuje z okręgu numer 7 z pozycji numer 2 - pierwszy jest Maciej Wąsik. To połączony okręg dwóch województw - warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Polityk pochwalił się specjalnym nagraniem z Jarosławem Kaczyńskim, a ostatnio nagrał filmik, który bardzo rozbawiła internautów. Widzimy na nim, jak Karol Karski... zatrzymuje czołg. - Zatrzymaliśmy zło już wiele razy. Zatrzymamy i teraz. Do tego potrzebujemy stabilnego zaplecza, dlatego idę do Parlamentu Europejskiego - mówi polityk na nagraniu. Internauci nie mogli powstrzymać śmiechu. Wielu z nich wspomina o karze dla polityka, który zniszczył meleksy na Cyprze i musiał pokryć koszty z własnej kieszeni.

ZOBACZ GALERIĘ: Karol Karski ćwiczy ciało i umysł

W Parlamencie Europejskim potrzeba przygotowanych merytorycznie, doświadczonych i skutecznych ludzi. Takich, którzy realnie potrafią zatrzymać ZŁO pic.twitter.com/rslIrp0ogz— Prof. Karol Karski (@Prof_Karski) May 27, 2024

Przyłapaliśmy Karskiego na działce! Jak skończył, musiał się napić! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.