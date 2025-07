Suknia ślubna Marceliny Zawiszy była bardzo oryginalnym, ale również nietypowym projektem jak na ślub cywilny. Projekt sukienki był bardzo dopasowany do sylwetki posłanki Marceliny Zawiszy. Co ciekawe sukienka była znacznie krótsza niż zazwyczaj wybierają panny młode. Zarówno dekolt, jak i dół miały znaczne wycięcie, co również sprawiało efekt sporej oryginalności projektu. Oczywiście panna młoda postawiła na biel i podsumowując całość można dopatrzeć się sporej nowoczesności w projekcie - zachwala projektant mody.