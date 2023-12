Były rzecznik MSZ ujawnia! "Nie jestem jedynym gejem w PiS"

Jasina ma poważne zastrzeżenia do retoryki wyborczej PiS

Łukasz Jasina w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" opowiadał o tym, jak radził sobie, jako osoba nieheteronormatywna w szeregach PiS. Przyznał, że nigdy tego nie ukrywał i jest "gejem o konserwatywnych poglądach, któremu jest dobrze ze sobą".

- Ja tego nigdy nie ukrywałem, otoczenie, rodzina, znajomi wiedzą. Od 20 lat żyję sobie jak na Zachodzie, trochę jak w kręgu brytyjskich konserwatystów, dla których nie jest to żadnym problemem [...]. Mam głęboko gdzieś, co kto o mnie myśli w związku z tym - mówił dla GW.

Jak podkreślił był obiektem hejtu ze strony aktywisty Barta Staszewskiego, który nazwał go "gejem na usługach homofobicznego rządu". Jasina twierdzi, że nie czuje się hipokrytą, dodał również, że "jeżeli dobrze kojarzy osoby, to partner pana Staszewskiego również pracował dla rządu".

Jasina podkreślił, że ma "poważne zastrzeżenia do tego, co pojawiało się w retoryce wyborczej", ale nie ma żalu np. do ministra Zbigniewa Raua, który w mediach społecznościowych, który pisał o "ideologii LGBT" w jednym szeregu z zoofilią, pedofilią, czy kanibalizmem. Jasina zaznaczył, że minister Rau zapewnił go, że "homofobem nie jest" i "nie był fanem tego incydentu", a "prawdopodobnie to była robota biura poselskiego". Dodał także, aby dać ludziom prawo do zmiany poglądów.

W PiS jest więcej osób nieheteronormatywnych? Jasina nie czuł się prześladowany

Mimo zastrzeżeń do retoryki wyborczej, Jasina nie czuł się w żaden sposób nie był prześladowany, a w szeregach PiS nie odczuł ostracyzmu. Ponadto jak zdradził polityk, nie jest jedynym gejem w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.

- Zdziwiło mnie, że akurat ja stałem się dla niego symbolem hipokryzji, bo nie jestem jedynym gejem w rządzie PiS - mówił były rzecznik MSZ.

