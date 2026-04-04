Córka Marty Kaczyńskiej nie wróci do Polski? Zakochała się na drugim końcu świata!

Córka Marty Kaczyńskiej, Ewa Dubieniecka, od kilku lat mieszka i studiuje w Seulu, układając sobie życie na innym kontynencie.

Ewa nie tylko pokochała azjatycką kulturę, ale także znalazła miłość w Korei, co wpływa na jej plany na przyszłość.

Marta Kaczyńska, choć tęskni, z dumą akceptuje decyzje córki, która zamierza na stałe związać swoją przyszłość z Azją.

Każda matka marzy o szczęściu swoich dzieci, choć czasem to szczęście wymaga od nich podążania własną drogą, nawet jeśli prowadzi ona na drugi koniec świata. Tak jest w przypadku Marty Kaczyńskiej, której najstarsza córka, Ewa Dubieniecka, kilka lat temu podjęła odważną decyzję o wyjeździe do Seulu. Od tego czasu życie 22-latki toczy się w zupełnie innej kulturze. Marta Kaczyńska, znana z publicznej działalności, ostatnio otworzyła się na temat wyborów swojej córki, rzucając nowe światło na jej azjatyckie życie.

Daleki wybór, bliskie sercu

Ewa Dubieniecka, podobnie jak wielu młodych ludzi, zapragnęła poszukać własnej ścieżki poza granicami kraju. Jej wybór padł na Koreę Południową, gdzie rozpoczęła studia i, jak się okazuje, odnalazła swoje miejsce. Dla rodzica taka decyzja bywa trudna, ale Marta Kaczyńska podkreśla, że akceptuje i wspiera niezależność córki. Jak zdradziła, Ewa nie zamierza wracać do Polski, co jest dla matki powodem do tęsknoty, ale i dumy. To uniwersalny dylemat wielu rodzin, jak pogodzić pragnienie bliskości z akceptacją życiowych wyborów dzieci.

Miłość, kultura i przyszłość na Wschodzie

W rozmowie z magazynem "Na Żywo" Marta Kaczyńska ujawniła, że życie Ewy w Seulu kwitnie nie tylko pod względem akademickim. 22-latka nie tylko pokochała azjatycką kulturę, ale także... znalazła miłość. Ewa tworzy szczęśliwy związek z chłopakiem poznanym w Korei, a to uczucie jest, jak podkreśla matka, odwzajemnione. Ten nowy rozdział w życiu Ewy ma ogromny wpływ na jej plany. Coraz poważniej myśli o związaniu swojej przyszłości z Azją na stałe, nawet po zakończeniu studiów. To pokazuje, jak osobiste relacje i nowe doświadczenia mogą kształtować nasze życiowe decyzje, często zmieniając pierwotne plany.

Matczyna duma i słodko-gorzka tęsknota

Mimo że Marta Kaczyńska otwarcie przyznaje, iż tęskni za córką i wolałaby mieć ją bliżej, z pełną akceptacją podchodzi do jej decyzji. "Rozumiem, że Ewa chce podążać własną drogą, a jej związek dodatkowo umacnia decyzję o pozostaniu za granicą" – mówiła. To postawa, która rezonuje z doświadczeniami wielu rodziców, którzy obserwują, jak ich dzieci budują własne, niezależne życie. Duma z osiągnięć i szczęścia potomstwa często idzie w parze z cichą tęsknotą za wspólnymi chwilami. Historia Ewy Dubienieckiej i Marty Kaczyńskiej to przypomnienie, że miłość rodzinna potrafi przetrwać wszelkie odległości, a prawdziwe wsparcie polega na akceptacji wyborów, nawet tych najodważniejszych.

Poniżej galeria zdjęć: Córka przerosła Martę Kaczyńską

