Czesław Kiszczak ma wspólny grób z żoną Marią. Zaskakujący cmentarz

Piotr Margielewski
2025-11-02 17:09

Były premier RP Czesław Kiszczak i jego żona Maria spoczywają we wspólnym grobie na cmentarzu prawosławnym w Warszawie. Stało się tak, ponieważ administracja tegoż nie miała obiekcji wobec pochówku komunistycznego dygnitarza. Jak dziś wygląda miejsce ich spoczynku? Ten widok może skłaniać ku refleksjom, czemu służyć może również zamontowana przy nagrobku ławeczka.

Czesław Kiszczak zmarł 5 listopada 2015 roku, a jego kontrowersyjna za życia postać nie przestała wzbudzać kontrowersji także i po nim. Był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego i jednym z członków Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Uznano go winnym śmierci górników w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek, do której doszło krótko potem. Prawomocnie skazano go także za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Niedługo po śmierci wojskowego Ministerstwo Obrony Narodowej wydało specjalny komunikat, w którym podkreślono, że pogrzeb generała broni nie odbędzie się na warszawskich Powązkach Wojskowych, a w ostatniej drodze generała nie będzie asystować wojsko. Koniec końców 7 listopada 2015 roku pogrzeb Czesława Kiszczaka odbył się na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. Stało się tak, ponieważ administracja cmentarza nie miała obiekcji wobec pochówku komunistycznego dygnitarza. W ostatniej drodze towarzyszyła mu jedynie rodzina i przyjaciele.

Natomiast Maria Teresa Kiszczak zmarła rok temu, 17 kwietnia 2024 roku, w wieku 88 lat. Swojego przyszłego męża poznała przypadkiem w pociągu. Czesław Kiszczak był wtedy oficerem kontrwywiadu wojskowego. Kilka lat temu głośno było o tym, że Maria Teresa Kiszczak, niedługo po śmierci męża, zabrała akta, które znajdowały się w jej domu i spotkała się z prezesem IPN, by próbować sprzedać za 90 tys. złotych dokumenty będące w jej posiadaniu. Sam pogrzeb Marii Teresy Kiszczak odbył się 28 kwietnia. Ostatnie pożegnanie było niezwykle skromne. Zresztą grób do teraz jest bardzo skromny. W galerii poniżej możecie zobaczyć jego zdjęcia!

