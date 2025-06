Danuta Holecka jak milion dolarów! Tak wystylizowanej nie widzieliśmy jej od lat

Drugi wywiad z prezydentem elektem Karolem Nawrockim to nie tylko wydarzenie polityczne. To także moment, w którym wiele osób zwróciło uwagę na osobę prowadzącą rozmowę – Danutę Holecką. Legendarna dziennikarka Telewizji Polskiej, a obecnie gwiazda Telewizji Republika, zaprezentowała się w odsłonie, jakiej nie widzieliśmy u niej od lat.

Uwagę przyciągał jej czarny kostium klasyczny, z miękką linią ramion, ale zdecydowanie bardziej nowoczesny niż te, do których przyzwyczaiła widzów w przeszłości. Szczególne wrażenie robiło nietypowe drapowanie przy dekolcie, które nadawało stylizacji charakteru. Całość uzupełniał staranny makijaż, stonowany, ale nie neutralny. Delikatnie podkreślone oko, gładka cera, błysk na ustach. To Holecka świadoma swojego wizerunku i odświeżona.

Stylizacja z przesłaniem

Fryzura? Niby klasyczna, ale z subtelnym ruchem. Fale opadające na ramiona przypominały raczej eleganckie telewizyjne ikony sprzed lat niż twardy newsowy styl, który Holecka reprezentowała przez dekady. Widać, że ktoś tu zadbał o detale – być może stylista, być może ona sama. Tak czy inaczej: efekt był zauważalny.

To nie była Danuta Holecka z wieczornego „Wiadomości” z czasów TVP Jacka Kurskiego. To była Holecka z misją, ale i z nowym podejściem do siebie. Dojrzała, spokojna, ale z nową energią. Może to efekt zmiany anteny? Może nowa rola w Telewizji Republika dała jej więcej swobody? A może to sygnał dla widzów: jestem tu, odmieniona, ale wciąż obecna?

Poniżej fragment wywiadu z prezydentem:

„Z całego serca dziękuję wszystkim za wsparcie”

Na ekranie towarzyszyła jej oprawa jak z prezydenckiego orędzia: flagi, lampy, ciężkie zasłony w tle. A jednak to prowadząca przykuwała uwagę. Sam wywiad miał szczególną atmosferę, pierwszy raz po ogłoszeniu zwycięstwa Karol Nawrocki dziękował „z całego serca” za wsparcie. Ale to Danuta Holecka sprawiła, że rozmowa miała też inny ciężar, nie tylko informacyjny, ale symboliczny i wizerunkowy.

Holecka – ikona powraca?

To zaledwie drugi wywiad po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich 2025, ale już teraz mówi się, że Danuta Holecka może być twarzą nowej politycznej epoki. Nawet jeśli sama nie zabiera głosu poza kamerą, to jej obraz – starannie wykreowany – mówi wystarczająco dużo.

W dobie politycznych zmian, przesileń i napięć, Danuta Holecka wraca w wielkim stylu. Tym razem naprawdę w stylu. I choć to wciąż ta sama dziennikarka, to jej nowa odsłona budzi jedno skojarzenie: kobieta, która wie, co robi. Nie tylko przed kamerą, ale też przed lustrem.

Poniżej galeria zdjęć dziennikarki

