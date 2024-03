Dlaczego Agaty Dudy nie będzie z prezydentem Andrzejem Dudą w USA? Sprawa jest prosta

Prezydent Andrzej Duda wybiera się do Stanów Zjednoczonych z roboczą wizytą, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Joe Bidenem. Ale ma też pojawić się w Kongresie, w Izbie Reprezentantów i w Senacie prowadząc rozmowy z przedstawicielami Republikanów, jak i przedstawicielami Demokratów. Znany jest pełny harmonogram wizyty polskiego prezydenta w USA.

Wiadomo, że do Stanów Zjednoczonych z wizytą wybiera się też premier Donald Tusk. Obaj politycy zostali zaproszeni przez Bidena z okazji przypadającej właśnie 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Andrzej Duda zapowiedział, jakie konkretnie tematy zostaną omówione w czasie wizyty: - Stany Zjednoczone są naszym najpotężniejszym sojusznikiem, jest to więc dla nas relacja absolutnie strategiczna. Chcę podkreślić, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, żeby razem z prezydentem USA, świętować 25. rocznicę obecności państw naszej części Europy w NATO. (...) Będę także w Waszyngtonie mówił na temat propozycji tego, aby podjąć decyzję w ramach NATO wydatkowania 3 proc. PKB na obronność, a nie jak dotychczas 2 proc. To temat i na rozmowę w Kongresie, i rozmowę z prezydentem Joe Bidenem - komentował Andrzej Duda.

Czy Agata Duda leci do USA z prezydentem? Jeśli nie, to dlaczego?

Wiadomo, że do USA Andrzej Duda nie zabiera żony. Dlaczego Agata Duda nie jedzie do USA z mężem? Planowana w USA wizyta to wizyta robocza, a to oznacza, że nie jest związana ze specjalnym ceremoniałem. Wyróżniamy tzw. wizyty oficjalne, robocze i wizyty prywatny. Każda z nich trochę się różnią względem oprawy protokolarnej i ceremoniału.

