Dlaczego Joanna Senyszyn nie ma dzieci? "Byłabym bardzo dobrą matką". Poruszające wyznanie

Joanna Senyszyn wierci dziury i przybija gwoździe

Joanna Senyszyn przyjęła dziennikarzy "Super Expressu" i wystąpiła w programie "Politycy od kuchni" (emisja w poniedziałek, 6 lutego). Posłanka nie tylko pokazała jak mieszka w Warszawie, lecz także zdradziła tajemnice swojego życia prywatnego. Joanna Senyszyn nie jest typową panią domu - raczej stroni od gotowania, a do sprzątania woli wynajmować pomoc. Świetnie za to czuje się w tzw. męskich zajęciach. Wiercenie dziur, przybijanie gwoździ, a nawet montowanie kontaktów w ścianie to dla niej bułka z masłem. - Za moich czasów trzeba było wszystko robić. Wychowałam się w domu kobiet, wszyscy musieli robić wszystko - wspomina Joanna Senyszyn. Jej tata zmarł, gdy miała 6 lat. Gdy nie było w domu męskiej ręki, przyszła parlamentarzystka sama naprawiała nawet telewizor!

Dlaczego Joanna Senyszyn nie ma dzieci? To świadomy wybór

Posłanka od lat jest szczęśliwą żoną Bolesława Senyszyna. W ich życiu nigdy nie pojawiło się potomstwo. Dlaczego Joanna Senyszyn nie ma dzieci? Jaka jest prawdziwa przyczyna bezdzietności profesor? Okazuje się, że był to świadomy wybór. - Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu - podkreśla Joanna Senyszyn w rozmowie z "Super Expressem". Czy małżonek posłanki także nie chciał mieć potomstwa? - Mężowi przez chwilę wydawało się, że chce mieć dzieci, ale szybko zrozumiał, że jednak nie chce -wyjaśnia byłą wiceprzewodnicząca SLD, która zastanawiała się, jakim byłaby rodzicem. Jakie wnioski? - Uważam, że byłabym bardzo dobrą matką - twierdzi.

