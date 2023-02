Jarosław Kaczyński i Joanna Senyszyn - przeciwieństwa się przyciągają

Jarosław Kaczyński to polityk prawicy i lider obozED32u rządzącego, a Joanna Senyszyn zawsze na scenie politycznej stała po lewej stronie. I to na skrajnej flance. Przeciwnicy polityczni nazywają ją "lewaczką". Posłanka jest także znana ze swojej niechęci do Kościoła i księży. W Polsce Joanna Senyszyn uchodzi chyba za najsłynniejszą antyklerykałkę. Przeciwieństwa jednak potrafią się przyciągać. Szczególnie, gdy chodzi o dobrą sprawę. Drogi Joanny Senyszyn i Jarosława Kaczynskiego zetknęły się w 2001 roku. - Wtedy wspólnie z Jarkiem i Leszkiem (braćmi Kaczyńskimi - red.) utworzyliśmy w Sejmie Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Jeśli chodzi o zwierzęta, to zawsze nasza współpraca była bardzo dobra - zdradza Joanna Senyszyn w programie "Politycy od kuchni". Posłanka zwraca uwagę na to, że jeszcze w tej kadencji Sejmu prezes PiS próbował przeforsować słynną "piątkę dla zwierząt", z której ostatecznie - przez opór w swoim obozie - musiał się wycofać. - Byłoby dobrze, gdyby do tego wrócił - mówi profesor i posłanka PPS.

Joanna Senyszyn i Jarosław Kaczyński założyli razem fundację

W kolejnych latach stosunki antyklerykałki i prezesa PiS się rozluźniły, mimo że wcześniej wspólnie utworzyli fundację na rzecz praw zwierząt. - Jakoś z upływem lat brakowało czasu, by się tym zajmować, każdy miał swoje sprawy polityczne - tłumaczy Joanna Senyszyn. Dziś z Jarosławem Kaczyńskim nie rozmawia. - Nie jesteśmy na siebie obrażeni, ale jakoś nie ma okazji do kontaktu. O dziwo - śmieje się posłanka. - Siedzimy w Sejmie daleko od siebie, nie zauważamy się - dodaje Joanna Senyszyn i podkreśla, że poza miłością do zwierząt żadnych wspólnych punktów z Jarosławem Kaczyńskim nie ma.

