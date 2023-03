Donald Tusk wspomina wakacje. Na zdjęciu młoda kobieta z niemowlakiem

Donald Tusk tęskni za słońcem, ładną pogodą i ciepłem. A tego teraz brakuje w Polsce, bo chociaż mamy marzec, to pogoda nas nie rozpieszcza, a za oknami jest szaro i buro. Szef PO ma na to jednak ciekawy sposób. Tusk, by pozbyć się ponurego nastroju pokazał w sieci urocze zdjęcie przypominające wakacyjny czas. Widać na nim młodą kobietę z małą dziewczynką na trawie i psiaka w tle. Kim są te osoby? To oczywiście córka Donalda Tuska, Kasia Tusk i wnuczka Tuska, młodsza córeczka Kasi. A psiak to oczywiście ulubieniec całej rodziny, Portos. - Szczęścia dwa plus bohater drugiego planu. Wspomnienie lata jakoś pomaga przetrwać zimowe ponure dni. Jeszcze będzie radośnie - napisał pełen optymizmu i nadziei Tusk. Zobaczcie sami to urocze zdjęcie!