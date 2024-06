Dramat Kurskiego tuż przed eurowyborami. Wieści przyszły w środku nocy! Żona przerywa milczenie i wyznaje: "Tak Tusk blokuje mojego Męża!"

Jacek Kurski po powrocie z USA postanowił wrócić do wielkiej polityki i startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest kandydatem z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 5 obejmującym Mazowsze, a konkretnie powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski. Okręg numer 5 to także miasta na prawach powiatu: Płock, Radom, Ostrołęka, Siedlce.

Czy Jackowi Kurskiemu się poszczęści i zostanie europosłem, to pytanie stawiają sobie wyborcy okręgu numer 5. W tym okręgu właśnie startuje były szef TVP, a także były europoseł. Przypomnijmy, że w latach 2009-2014 zasiadała w europarlamencie. Wtedy startował w okręgu w okręgu wyborczym obejmującym województwo: warmińsko-mazurskie i podlaskie. Otrzymał wtedy 62 929 głosów. Jak będzie teraz? Tego nie wiadomo. Jednak jak się okazuje na drodze do pełni szczęścia pojawiają się pewne kłopoty.

Żona Jacka Kurskiego, Joanna Kurska przekazała, że do mieszkańców z okręgu, w którym kandyduje jej mąż, nie dotrą gazetki kampanijne. Wszystko opisała w nocnym wpisie, opublikowanym po 3 nad ranem! - Tak Tusk blokuje mojego Męża! Wolność słowa według koalicji 13 grudnia. Gazetka przygotowana przez nas ma nie trafić do mieszkańców Mazowsza. Poczta Polska odmówiła Jackowi Kurskiemu dystrybucji - napisała Joanna Kurska na Facebooku. Co znalazło się w gazetce? Można poczytać o tym, że na Kurskiego stawia Jarosław Kaczyński, ciekawostki o zbliżającym się euro, a także o disco polo. Jest też artykuł o migrantach i Zielonym Ładzie, a także o tym, jak to Mazowsze jest w sercu kandydata na europosła.

