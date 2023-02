Dramat Tadeusza Rydzyka! Ktoś się pod niego podszywa i pisze o prezerwatywach

Niebywałe, co Anita Werner robiła, zanim trafiła do TVN! Jej ciało było doskonałe [Gorące zdjęcia]

Tadeusz Rydzyk święty na pewno nie jest, nie oznacza to jednak, że można bezkarnie się pod niego podszywać. Nic nie wiadomo na temat tego, że zakonnik ma konto na Twitterze, a tym bardziej, że umieszcza tak szokujące wpisy. O co chodzi? Stowarzyszenie Polska Laicka udostępniło screen z fejkowego konta o nazwie "ks. Tadeusz Rydzyk". - Kochani, pytacie mnie, czemu prezerwatywy są niemoralne. Otóż, obok nasienia, powłoka nieprzenikalna zatrzymuje malutką duszyczkę, która po zawiązaniu jedynej drogi ucieczki na zawsze zostaje uwięziona w lateksowym lochu - czytamy w fałszywym wpisie. Okazuje się, że to fejkowe konto było już pod lupą portalu demagog.pl. przy okazji innego wpisu: "Szatan nie lubi ubogich, dlatego aby uniknąć czarta pozbywajcie się majątku. A jak nie lepiej opróżnić kieszeni niż przelać przeklętą srebrniki do św. miejsca gdzie gdzie Diabeł wstępu nie ma. Bank Pocztowy S.A. o/Toruń 92 1320 1120 2585 4660 2000 666 – z dopiskiem Precz Szatanie". - Ten tweet ojca Rydzyka jest fałszywy - jasno ocenił portal, który specjalizuje się w walce z fake newsami i dezinformacją.

