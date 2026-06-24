Duda pokazał swoje nowe porsche. W warsztacie aż zaniemówili

Były prezydent Andrzej Duda zaskoczył, niespodziewanie pojawiając się w krakowskim warsztacie samochodowym, co wywołało niemałe poruszenie.

Przybył swoim luksusowym Porsche Boxster 981, a pracownicy warsztatu nie kryli zachwytu, nazywając go "niesamowitym klientem".

Dowiedz się, jaką konkretną usługę wykonano w sportowym aucie byłego prezydenta i co ten zaskakujący incydent mówi o jego stylu życia po kadencji.

Andrzej Duda w krakowskim warsztacie. Przyjechał porsche

Takiego klienta w warsztacie nie ma się codziennie. Andrzej Duda kilka dni temu pojawił się w jednym z krakowskich zakładów, który specjalizuje się w regeneracji i polerowaniu reflektorów samochodowych. Były prezydent przyjechał tam swoim Porsche Boxster 981.

Pracownicy warsztatu nie ukrywali, że była to dla nich wyjątkowa wizyta. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcie z Andrzejem Dudą i opisali, czym zajęli się w jego samochodzie.

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„Dziś nasz warsztat odwiedził naprawdę niesamowity klient. Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudę” – napisano we wpisie.

Jak dodano, zespół przeprowadził w samochodzie byłego prezydenta kompleksowe polerowanie reflektorów.

„Niesamowity klient”. Warsztat pochwalił się wizytą Dudy

Wizyta Andrzeja Dudy szybko stała się lokalną ciekawostką. Właściciele warsztatu podziękowali byłemu prezydentowi za zaufanie i pokazali zdjęcie z niecodziennym klientem.

„Nasz zespół zajął się jego Porsche Boxster 981, przeprowadzając kompleksowe polerowanie reflektorów” – przekazali pracownicy warsztatu.

Polerowanie reflektorów należy do popularnych usług przy starszych samochodach. Z czasem klosze lamp mogą matowieć, żółknąć i gorzej przepuszczać światło. Regeneracja poprawia nie tylko wygląd auta, ale też widoczność po zmroku.

Porsche Boxster 981. Takim autem jeździ Andrzej Duda

Samochód, którym Andrzej Duda odwiedził warsztat, to Porsche Boxster 981. Model ten jest trzecią generacją znanego roadstera niemieckiej marki. Produkowano go w latach 2012–2016.

Auto ma opinię jednego z ciekawszych modeli w swojej klasie, m.in. ze względu na wolnossące silniki typu bokser i centralnie umieszczony układ napędowy. Porsche Boxster 981 cenione jest także za prowadzenie i sportowy charakter.

Według RMF24 ceny tego modelu na rynku wtórnym wynoszą obecnie od około 160 tys. zł do 250 tys. zł, zależnie od wersji, stanu technicznego i historii konkretnego egzemplarza.

Czym zajmuje się dziś Andrzej Duda?

Po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda pozostaje aktywny publicznie. Obecnie jest m.in. podcasterem oraz prezesem fundacji Central European 3Seas Institute – Andrzej Duda Foundation.

Według medialnych doniesień były prezydent ma również zasiadać w radzie nadzorczej fintechu ZEN.COM, brać udział w płatnych wystąpieniach oraz działać jako ekspert w amerykańskim think tanku Heritage Foundation. Wraz z żoną założył też spółkę Andrzej Duda PAAD, która zajmuje się doradztwem biznesowym oraz badaniem rynku i opinii publicznej.

Tym razem jednak uwagę internautów przyciągnęła nie polityczna aktywność byłego prezydenta, lecz jego samochód. Porsche Boxster 981 w krakowskim warsztacie okazało się wystarczającym powodem, by w sieci znów zrobiło się głośno o Andrzeju Dudzie.

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