Dzieci pracują w BIEDASZYBACH! Tak zarabiają na chleb. To miasto UMIERAJĄCE. Jeszcze będzie o nas głośno!

"To koniec"

Kilkadziesiąt lat temu w Wałbrzychu mieszkało około 140 tysięcy ludzi. Lata 90. nie były dla miasta łaskawe. Padły wszystkie kopalnie, zamknięto też fabryki ceramiki, czy zakłady lniarskie. Dziś w Wałbrzychu mieszka już mniej niż 100 tysięcy ludzi! „To była dzielnica getto”, mówił młody Wałbrzyszanin, którego Adam Feder spotkał w dzielnicy Sobięcin, a konkretnie w owianej złą sławą „Palestynie”. To kilka ulic, które słynęły z gangów i pobliskich biedaszybów. Okazuje się, że w okolicy wciąż działają nielegalne „kopalnie węgla”. Mężczyzna zabrał naszego reportera w jedno z takich miejsc, żeby pokazać jak, także dziś, kilkunastoletnie dzieci zarabiają w biedaszybach na chleb. „Miasto jest umierające…”, stwierdził smutno kolejny mężczyzna, którego Adam Feder spotkał w centrum. Przekonywał, że w czasach jego młodości w Wałbrzychu tętniło życie nocne, a teraz działające wieczorami lokale można policzyć na palcach ręki. „Mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci doczekają czasów, że to miasto będzie żyło, tak jak żyło kiedyś. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno!’, skwitował. Mieszkańcy Wałbrzycha przekonują, że wiele zmieniło się w mieście na lepsze. Prężnie działa specjalna strefa ekonomiczna, dzięki temu w okolicy bez problemu można znaleźć pracę. Wreszcie powstała obwodnica Wałbrzycha, tak zwane „Europejka”. Odrestaurowano już dziesiątki kamienic. „Jest ładniej, przyjemniej, zarobki też są dobre”, przekonywał mężczyzna, który po kilku latach emigracji w Holandii właśnie wrócił do Wałbrzycha i chce kupić w okolicy mieszkanie. „To nowa Wałbrzyszanka”, ojciec z dumą pokazał swoją córkę i przekonywał, że nigdzie się nie wybiera i że jest jeszcze nadzieja dla Wałbrzycha. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

