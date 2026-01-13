Elon Musk reaguje na weto Nawrockiego! Napisał tylko jedno słowo i wywołał burzę

Prezydent Nawrocki zawetował kluczową ustawę cyfrową (DSA), co podzieliło Polskę i zyskało międzynarodowy rozgłos.

Elon Musk publicznie pochwalił weto, widząc w nim "wybór wolności" i wspierając prezydenta polską flagą.

W kraju decyzja spotkała się z ostrą krytyką jako "cios wymierzony w Polskę", ułatwiający dezinformację i działanie przestępców.

Jakie będą konsekwencje tego weta dla bezpieczeństwa cyfrowego Polaków i czy Polska stanie się "cyfrowym Dzikim Zachodem"?

Weto Nawrockiego: cios czy wybór wolności?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał kilka dni temu osiem ustaw, ale trzy zawetował. Jedna z tych, których podpisania odmówił, to tzw. ustawa cyfrowa, która miała wprowadzić w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act — DSA). Decyzję Nawrockiego negatywnie oceniło prezydium Rady Polskich Mediów, twierdząc, że "weto Prezydenta jest zaprzepaszczoną szansą na poprawę bezpieczeństwa Polaków". Spodobała się ona natomiast Elonowi Muskowi, który jest właścicielem m.in. serwisu społecznościowego X (dawny Twitter). Miliarder skomentował postanowienie Nawrockiego na tej właśnie platformie.

Musk reaguje: "Brawo!" z polską flagą. Co to znaczy?

Swoje weto w sprawie tej ustawy Nawrocki uzasadnił, mówiąc, że "Ustawa [o usługach cyfrowych] tzw. DSA w założeniu miała chronić obywateli. Wirtualna rzeczywistość niesie wiele zagrożeń. To sprawa niezwykle ważna, która wymaga skutecznego i mądrego uregulowania. Dlatego nie można było jej zniszczyć złymi wrzutkami legislacyjnymi. Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono szkodliwe przepisy" — podkreślił prezydent na swojej oficjalnej stronie.

"Brawo!" — napisał Elon Musk na X, opatrując swój krótki komentarz symbolem polskiej flagi. Wyraził tym samym poparcie dla Karola Nawrockiego, który nie zdecydował się wprowadzić w Polsce przepisów zapewniających przejrzystość, odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników oraz walkę z nielegalnymi treściami w internecie. To jedno słowo wywołało natychmiastową reakcję w sieci, budząc pytania o przyszłość regulacji internetowych w Polsce.

Polska "cyfrowym Dzikim Zachodem"? Fala komentarzy w sieci

Pod wpisem Muska posypały się komentarze wskazujące Polskę jako kraj, który "wybrał wolność zamiast cenzury". "Polska ostatnio jest tak bardzo do przodu", "Polska daje przykład" — brzmią wpisy innych internautów, którzy entuzjastycznie przyjęli decyzję prezydenta.

Inaczej decyzja prezydenta została oceniona w Polsce. Według prezydium Rady Polskich Mediów "weto prezydenta utrudni walkę z dezinformacją w internecie i to w czasie, gdy niemal każdy dzień przynosi zza wschodniej granicy kolejne kłamstwa i półprawdy". Weto skrytykował też minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że " to cios wymierzony w Polskę i w Polaków". Nazwał je także "klauzulą bezpieczeństwa dla pedofilów i oszustów, którzy mogą czuć się w polskiej sieci bezkarni".

Decyzja prezydenta Nawrockiego, choć chwalona przez globalnego giganta technologicznego, budzi w kraju skrajne emocje i poważne obawy o bezpieczeństwo cyfrowe Polaków. Czy Polska naprawdę stanie się "cyfrowym Dzikim Zachodem"?

