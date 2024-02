Mąż zamknął w domu gwiazdę telewizji Republika i zabrał klucze! Koszmarna sytuacja

Emilia Wierzbicki z domu poprowadziła program. Rafał Ziemkiewicz był w studiu

Ależ ona musiała najeść się nerwów! I to przez własnego męża. Emila Wierzbicki to jedna z największych gwiazd telewizji Republika. Dziennikarka prowadzi m.in. poranny program "Polska na dzień dobry". W piątek, 2 lutego, jej gościem miał był Rafał Ziemkiewicz. I był, tyle że... prezenterka nie dojechała do studia. Mimo niemożliwości wyjścia z domu, Emilia Wierzbicki zdecydowała się poprowadzić program. Widzowie byli lekko zdezorientowani, bo gość stacji siedział w studiu, a prowadząca nadawała z domowego zacisza. Gwiazda telewizji Republika jednak zachowała zimną krew. - Dzień dobry państwu, witamy państwa bardzo serdecznie w poranku "Polska na dzień dobry". Rzeczywiście jest to wyjątkowa sytuacja, że jestem w domu, ale wkrótce przyjadę do studia telewizji Republika - tak przywitała się z widzami Emila Wierzbicki.

Emila Wierzbicki z TV Republika zamknięta na klucz w domu przez męża

Potem postanowiła szczerze wytłumaczyć powód swojej absencji w studiu na początku programu. Emilia Wierzbicki postanowiła nie ściemniać. - Wypadek losowy. Po prostu mąż zabrał dwa klucze i zamknął mnie w domu - wyjawiła dziennikarka TV Republika i wybuchnęła śmiechem. Po chwili dodała, że mąż "już niedługo będzie". - Więc będę także w studiu telewizji Republika, ale na szczęście znaleźliśmy rozwiązanie. Jestem tu niedaleko na warszawskim Żoliborzu i łączymy się właśnie w ten sposób z Rafałem Ziemkiewiczem - kontynuowała Emila Wierzbicki.

Nie można się nie uśmiechnąć. Źródło: TV Republika pic.twitter.com/kxWdf2jd1D— Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) February 2, 2024