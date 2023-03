Afera! Episkopat reaguje ws. abp. Gołębiewskiego. Duchowny złamał zakaz Watykanu

Afera z arcybiskupem. Złamał zakaz Stolicy Apostolskiej

W sobotę 11 marca 2023 r w katedrze gliwickiej odbyły się święcenia biskupie i ingres biskupa diecezjalnego Sławomira Odera. Eucharystię koncelebrował m.in. arcybiskup wrocławski senior Marian Gołębiewski, który 21 sierpnia 2021 r. otrzymał ze Stolicy Apostolskiej "zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak i świeckich". Za co duchowny dostał zakaz? Chodziło o sprawę księdza, który dopuścił się pedofilii, a któremu to arcybiskup Gołębiewski umożliwił pracę w latach 2005-2012, w tym pracę z dziećmi i młodzieżą. Przenosił go z parafii do parafii, a ksiądz ten wykorzystywał wówczas małoletnich. Dlatego też arcybiskup dostał zakaz. Mimo tego w sobotę pojawił się na kościelnej uroczystości w Gliwicach. Komisja Episkopatu Polski postanowiła zareagować. Rzecznik KEP, ks. Leszek Gęsiak napisał: - Obecność abp. Gołębiewskiego pośród koncelebransów uroczystości w Gliwicach była zatem złamaniem obowiązującego nakazu kościelnego. Zgodnie z prawem kościelnym arcybiskup senior podlega wyłącznie bezpośredniej jurysdykcji Stolicy Apostolskiej. Żaden z biskupów w Polsce, w tym również Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nie ma prawnych możliwości dyscyplinowania któregokolwiek z biskupów w podobnych sytuacjach.

Jak dodał rzecznik KEP: - Podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych wobec abp. Gołębiewskiego z racji złamania przez niego zakazu kościelnego leży wyłącznie w gestii Stolicy Apostolskiej, która za pośrednictwem Nuncjatury została niezwłocznie poinformowana o zaistniałym incydencie.