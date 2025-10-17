Europoseł Śmiszek o walce z chorobą: Liczę, że niedługo stanę na nogi

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-10-17 5:15

Eurodeputowany Lewicy Krzysztof Śmiszek (46 l.) zmaga się z przewlekłą chorobą, która nie pozwala mu wychodzić z domu. - Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wyjdę z tego. Idzie ku dobremu, przechodzę intensywną rehabilitacje – powiedział polityk „Super Expresowi” i zapewnił, że za kilka tygodni powinien już stanąć na nogi.

Krzysztof Śmiszek

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Krzysztof Śmiszek
  • Krzysztof Śmiszek choruje, przechodzi rehabilitację i pracuje zdalnie jako europoseł.
  • Nie ujawnia diagnozy, ale nieoficjalnie mówi się o chorobie kości; wspiera go partner Robert Biedroń.
  • Polityk Lewicy zapowiada powrót do pełnej aktywności i dziękuje za wsparcie od wyborców.

Śmiszek: Idzie ku dobremu

Krzysztof Śmiszek poinformował na Facebooku, że z powodu choroby nie wychodzi z domu. W poruszającym wpisie podziękował za wsparcie, podkreślając swoją determinację i plany powrotu do pełnej aktywności. - „Będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie!” – napisał polityk. Podkreślił, że obecnie skupia się na rehabilitacji, spędzając więcej czasu w Polsce, ale nie wycofuje się z pracy europosła. „W Brukseli i Wrocławiu pracują moi wspaniali współpracownicy, a ja w wielu aktywnościach parlamentarnych uczestniczę zdalnie” – napisał. Zapewnił, że pozostaje w kontakcie z wyborcami, a ich wsparcie daje mu ogromną siłę. Przypominamy, że politycy Lewicy dążą obecnie do uchwalenia w Polsce przepisów, które zapewnią osobom żyjącym w związkach jednopłciowych więcej praw (wkrótce mamy poznać szczegóły ustawy uzgodnionej z PSL).

Aleksander Kwaśniewski dobitnie podsumował rząd. "Żenujące"

Zapytaliśmy polityka Lewicy o jego chorobę. – Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wyjdę z tego. Idzie ku dobremu, przechodzę intensywną rehabilitacje. Jestem dobrej myśli, mam wsparcie Roberta (Biedronia). Jestem pod opieką lekarzy, mam nadzieję, że za kilka tygodni stanę na nogi i będzie o.k. - powiedział Śmiszek „Super Expressowi”.

"Jego energia i serce są niezniszczalne"

Europoseł nie chce mówić o tym, co mu dolega, ale nieoficjalnie wiadomo, że cierpi z powodu choroby kości. Kilka lat temu opublikowaliśmy zdjęcia, na których polityk poruszał się o kulach. 

Krzysztof Śmiszek ma na szczęście oparcie w swoim partnerze, który pomaga mu w obowiązkach i codziennych czynnościach. - „Nie jest łatwo patrzeć na ukochanego, który mierzy się z chorobą. Ale znam Krzyśka determinację i siłę. Wiem, że jeszcze nie raz wszystkich nas zaskoczy” - napisał Robert Biedroń na Facebooku i wyraził wdzięczność za wsparcie płynące od sympatyków i podkreślił, że zdrowie Śmiszka jest obecnie priorytetem. „Jego energia i serce dla ludzi są niezniszczalne” – napisał, dodając, że z dumą i spokojem towarzyszy partnerowi w trudnym czasie rehabilitacji – dodał europoseł Biedroń w mediach społecznościowych.

Polityka SE Google News
Posłanka Uznańska-Wieśniewska zadała szyku na gali Złoty Laur Super Biznesu
28 zdjęć
FB: Miasto duchów nad Bałtykiem! Młodzi stąd uciekają, zostają emeryci i puste ulice| Komentery
Sonda
Czy Lewica powinna się zjednoczyć dla dobra Polski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT BIEDROŃ
KRZYSZTOF ŚMISZEK