Fatalne wieści dla Tadeusza Rydzyka! Z roku na rok jest coraz gorzej

Tadeusz Rydzyk często prosi wiernych o wpłatę darowizn na różne cele, związane z jego mediami czy fundacją. Jak się okazuje, chętnych do przekazywania pieniędzy na Lux Veritatis jest coraz mniej. Ze sprawozdania finansowego fundacji wynika, jak wskazuje portal Wirtualne Media, że dochody z roku na rok spadają. Najwyraźniej widać tę tendencję właśnie na podstawie wpływów z darowizn.

W 2021 roku Lux Veritatis dostało darowizny w wysokości 44 milionów zł, w 2022 roku 38,4 milionów zł, co oznacza, że przychód zmniejszył się o 6 milionów zł. Mniej zarobiono także ze sprzedaży – kwota przychodów z tego tytułu zmalała z 12,06 milionów zł do 11,51 milionów zł. TV Trwam także zanotowało spadki. Przychód między innymi z reklam i emisji programów zmniejszył się z 11,14 milionów zł do 10,98 milionów zł.

Takie informacje na pewno nie spodobały się Tadeuszowi Rydzykowi, który nie ustaje w staraniach o wsparcie. Być może tendencja spadkowa zachęci go do zmiany strategii? Czas pokaże.

