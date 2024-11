Grób matki Jarosława Kaczyńskiego widać z daleka. Potężny pomnik góruje nad innymi

Anna Kalczyńska wraca do telewizji! Dziennikarka przechodzi do TVP i będzie gwiazdą poważnej stacji

Lech Wałęsa mówi o wyborach w USA. "Nie kibicuję Trumpowi, bo go znam"

Prędzej UMRĘ, niż dostanę się do lekarza. Mam termin na 2030 rok! Polacy są WŚCIEKLI!

Na Starych Powązkach w Warszawie jest wiele pięknych grobów. Jednym z nich jest górujący nad innymi grób rodziny Jarosława Kaczyńskiego, w którym pochowana jest jego matka Jadwiga Kaczyńska i jej krewni. Znajduje się tam także symboliczny grób Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy pochowani są na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Na płycie wypisane są funkcje, jakie pełnił prezydent Kaczyński, w tym senatora, ministra czy szefa NIK.

Rodzinny grobowiec bliskich Kaczyńskiego

Grobowiec to rodzinne miejsce pochówku rodziny Jasiewiczów, czyli rodziny od strony matki prezesa PiS. Pomnik jest bardzo wysoki i widoczny już z daleka, gdy idzie się cmentarnymi alejkami. Wszystko to przez płytę, na której wypisane są osoby spoczywające w tym miejscu, a jest ich kilka. To rodzice Jadwigi: Aleksander Jasiewicz, który był inżynierem budownictwa i będąca urzędniczką i handlowcem Stefania z Szydłowskich.

W tym grobie pochowana jest też ciotka braci Kaczyńskich, siostra ich matki: Irena, która była artystką plastyczką wraz z mężem Stanisławem, także artystą plastykiem, który był też powstańcem warszawskim. Na płycie jest też wpisane nazwisko 24-letniego Jana studenta Politechniki Warszawskiej, który zginął w łagrze sowieckim. Ma on więc grób symboliczny, tak jak była para prezydencka. Pomnik rodziny jest bardzo elegancki i zadbany, wykonany z czarnego kamienia, robi wrażenie. Zawsze jest tam porządek i stoją świeże, żywe kwiaty. Widać, że pamięć o zmarłych trwa.

Osobny grób ojca prezesa PiS. Rajmund Kaczyński spoczywa wraz z rodzicami

Ojciec prezesa Kaczyńskiego, Rajmund Kaczyński jest pochowany nie z żoną, a w grobie ze swoimi rodzicami: Aleksandrem, który był urzędnikiem kolejowym i Franciszką z domu Świątkowską.

NIŻEJ ZDJĘCIA GROBU MATKI JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO: