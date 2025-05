Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co wiemy o Agnieszce Mentzen?

Grzegorz Braun bardzo chroni swoje życie prywatne. jednak czasem robi wyjątek, tak było w czasie wiecu wyborczego w Krakowie w ostatni weekend, a dokładnie w sobotę 12 kwietnia. Braun zabrał na wiec swoich najbliższych, czyli małżonkę i dzieci.

Wiadomo, że Braun jest mężem i ojcem, ale z niezbyt długim stażem. W 2014 roku Braun poślubił Aleksandrę Gruziel, którą poznał podczas pracy przy filmach dokumentalnych. Ich ślub odbył się w kościele św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, a co ciekawe, para młoda zdecydowała się na ceremonię w rozbudowanym ceremoniale, mszy trydenckiej. Żona Brauna jest od niego sporo młodsza, urodziła się w 1980 roku, więc różnica wieku między małżonkami to 13 lat (obecnie 45 i 58 lat). Pytany kiedyś o to, dlaczego tak zwlekał ze wstąpieniem w związek małżeński, Braun odparł:

Lepiej późno niż wcale. Człowiek młody, to głupi...Cud opatrzności, moja żona. Przede wszystkim ten bilans czasu, jaki się poświęca życiu publicznemu i życiu rodzinnemu, ten bilans nie jest korzystny i poszkodowanymi są przede wszystkim moja żona i moje dzieci. I tego właśnie niestety nie da się trwale naprawić, to są koszta.

Z żoną doczekał się też trojga dzieci: dwóch chłopców i dziewczynki. Jeden z synów ma dwa imiona: Aleksander Wincenty i urodził się w 2016 roku. Chłopiec został ochrzczonego w formie rytu rzymskiego, w kościele redemptorystów. O pozostałych dzieciach niewiele wiadomo.

