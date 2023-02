Hanna Gill-Piątek odeszła od Hołowni. Wcześniej zrobiła coming out. Z kim była w związku?

Kurator Barbara Nowak od "białego człowieka" zarabia krocie. Szok, co za darmo dostała z mężem do miasta!

Hanna Gill-Piątek odchodzi z Polski 2050 Szymona Hołowni

Hanna Gill-Piątek była jedną z najważniejszych i najpopularniejszych polityczek Polski 2050 Szymona Hołowni. Nagle zdecydowała się odejść. - Podjęłam dziś trudną decyzję. Dziękuję wszystkim z którymi miałam zaszczyt budować Polskę 2050 przez ostatnie 2,5 roku - napisała posłanka na Twitterze. W specjalnym oświadczeniu Hanna Gill-Piątek podkreśliła, że w wyborach 2023 "potrzebny jest przede wszystkim silny blok opozycji, zdolny do ostatecznego pokonania partii Jarosława Kaczyńskiego". Po odejściu posłanki koło parlamentarne Polska 2050 zmniejszyło się do sześciu posłów. - Dziękujemy Hannie Gill-Piątek za dwa lata wspólnej pracy. Konsekwentnie w Polsce 2050 budujemy nową politykę. Naszym celem jest obalenie wreszcie rządów PiS - podkreślił Szymon Hołownia.

Coming out Hanny Gill-Piątek i Anny Marii Żukowskiej

Hanna Gill-Piątek przez 12 lat (do 2018 roku) należała do w Partii Zieloni. Później przeszła do Wiosny Roberta Biedronia. W 2019 roku na łamach magazynu "Replika" ujawniła, że jest osobą biseksualną. Razem z Hanną Gill-Piątek coming outu dokonała Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD. O związkach byłej już posłanki Polski 2050 z kobietami raczej nic nie wiadomo. Publicznie nie pokazywała się z partnerkami. Nie jest za to tajemnicą, że polityczka była żoną pisarza Tomasza Piątka, który jest autorem szokujących książek m.in. o Antonim Macierewiczu i Jarosławie Kaczyńskim. Hanna Gill-Piątek ma dorosłego syna Martyna, który jest artystą.