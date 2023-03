Hanna Lis - mężowie, córki, związki

Hanna Lis jest dowodem na to, że kobieta w każdym wieku może wyglądać pięknie. Niektórzy uważają nawet, że była dziennikarka TVP po 50-tce wygląda jeszcze lepiej niż wtedy, gdy miała 30 i mniej lat! Trudno uwierzyć w to, że Hanna Lis ma już dwie całkiem dorosłe córki - Julię (24 l.) i Annę (22 l.). Dziewczyny są owocem związku z przedsiębiorcą Jackiem Kozińskim. Z nim Hanna Lis nie wzięła ślubu, ogółem jednak dwukrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym małżonkiem był Robert Smoktunowicz, były senator Platformy Obywatelskiej. Później - już to zakończeniu relacji z Kozińskim - dziennikarka wyszła za Tomasza Lisa. Przez lata tworzyli najbardziej znaną dziennikarską parę w Polsce. W końcu jednak i to małżeństwo się rozpadło. Po rozstaniu z Hanną Tomasz Lis związał się z piękną trenerką i utytułowaną kickbokserką Moniką Urbańczyk.

Hanna Lis w tym roku kończy 53 lata

Mimo że Hanna Lis nie prowadzi już najważniejszych programów informacyjnych w Polsce, to w mediach ciągle jest aktywna. Szczególnie w społecznościowych. Podobnie jak jej były maż punktuje rząd PiS, choć nie z taką częstotliwością jak Tomasz Lis. Prywatne oblicze była dziennikarka TVP pokazuje za to na Twitterze. Pod koniec grudnia furorę zrobiły jej zdjęcia z aktorką Agnieszką Włodarczyk i jej synkiem Milanem. Obie panie - jak zawsze - na fotkach prezentowały się znakomicie. Generalnie patrząc na Hannę Lis, nikt nie podejrzewałby, że w tym roku skończy ona 53 lata! Zobacz w naszej galerii, jak zmieniała się Hanna Lis na przestrzeni 24 lat (1999-2023).

