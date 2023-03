Tak zmieniła sie twarz Joanny Racewicz przez 18 lat. Zdjęcia z bliska bez ściemy

Skandaliczne słowa 22-letniej Wiktorii. "Jak widzę teraz staruchów, to mnie krew zalewa"

Joanna Racewicz - kariera w TVP, książki, mąż, dziecko i przemoc w związku

Joanna Racewicz przez lata zachwycała widzów - najpierw w TVP, a potem w TVN. Najbardziej kojarzona jest z Panoramą, w której była i reporterką, i prowadzącą. Świat Joanny Racewicz zawalił się po śmierci ukochanego męża Pawła Janeczka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Rok po odejściu męża dziennikarka wydała książkę "12 rozmów o miłości. Rok po katastrofie", którą dedykowała zmarłemu małżonkowi i dziś 15-letniemu synowi Igorowi. Niedawno Joanna Racewicz napisała kolejną książkę - zupełnie inną, ale także bardzo poruszającą. Była dziennikarka Panoramy przy okazji opowiedziała o swoich przykrych doświadczeniach z mężczyznami. W rozmowie z portalem Plotek opowiedziała, że była obiektem "biernej" agresji. - Tej, która próbuje przykrawać cię do swojego obrazu. Rodzaj mężczyzny-pigmaliona, który chce sobie "wychować" kobietę według wydumanego wzorca. (...) Milczenie też jest formą agresji (…). Doświadczyłam próby tzw. cichych dni przez prawie tydzień. I powiedziałam sobie, że to jest moja granica - zdradziła Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz o hejcie: Stoi za nim poraniony człowiek

W "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej" z kolei dziennikarka opowiedziała o hejcie, którego wiele razy padła ofiarą. - Hejt ma zawsze twarz frustrata lub frustratki. Nikt, kto jest szczęśliwy, kochany, będący w stanie szczęśliwości, dobrostanu albo zgody na siebie nie ma potrzeby, żeby ranić drugiego człowieka. Nie chcę powiedzieć, że teraz rodzi się we mnie jakieś chrześcijańskie współczucie, że jestem gotowa albo nadstawić drugi albo przytulić do piersi tego, który nazwał mnie "smoleńską s*ką", "maszkarą", "plastikiem", "monstrum", "kiedyś taka ładna, a teraz jak ściera do podłogi" - mówiła Joanna Racewicz, ale podkreśliła, że za hejtem zawsze stoi człowiek "naprawdę poraniony przez świat, przez okoliczności, a na koniec dnia przez samego siebie". Uwagi dotyczące urody Joanny Racewicz brzmią szczególnie absurdalnie, bo dziennikarka w wieku niemal 50 lat wygląda nadal pięknie. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniła się twarz dziennikarki na przestrzeni 18 lat (lata 2005-2023)

