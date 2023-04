Hanna Lis została adoptowana! Była gwiazda TVP zamieściła oświadczenie. To nie tak, jak myślicie

To, co katolicka celebrytka Najjjka wypisuje na TikToku, woła o pomstę do nieba! Co siedzi w jej głowie?!

Hanna Lis chyba nie ma szczęścia do mężczyzn. Jej oba małżeństwa zakończyły się rozwodami. Ostatnie - z Tomaszem Lisem - formalnie zakończyło się w 2022 roku. Była dziennikarka TVP ma za to dwie wspaniałe córki: Julię i Annę. Obie jednak - mimo że z matką są silnie związane - są już dorosłe i żyją swoim życiem. Hanna Lis na co dzień zatem przelewa swoją miłość na zwierzęta. Prezenterka właśnie przypomniała na Instagramie o ważnej rocznicy - adopcji psa. Z wpisu byłej gwiazdy TVP wynika jednak, że to... pies adoptował Hannę Lis. "Siemka, tu Ramen. Dzisiaj obchodzę rocznicę. Dokładnie dwa lata temu adoptowałem moją Hankę. Fundacja @kudlaty_kumpel dała mi cynk, że jest taka jedna, co z kotami mieszka, kumacie, nie miała psa?!" - czytamy na profilu dziennikarki. "Żal mi się zrobiło, a że mam miętkie serce, pomyślałem- no dobra, przygarnę babę" - tak brzmi dalsza część wpisu, do którego Hanna Lis dołączyła uroczy filmik ze swoim pupilem. Choć właściwie to nie wiadomo, kto w tej relacji jest czyim pupilem... Poniżej w naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się twarz Hanny Lis od 1999 roku.

