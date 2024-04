Hołownia zabrał głos na temat imprezy w hotelu poselskim! Wpadł na pomysł

Zwykłe baleriny odchodzą do lamusa! Kasia Tusk pokazała hit tego sezonu

mówi to na poważnie

Koszmar Moniki Miller. Nie do wiary, do czego się posunęła

Media obiegła informacja, którą jako pierwszy podał "Super Express". Chodzi o nocną imprezę w hotelu poselskim. W nocy ze środy na czwartek, czyli przed kolejnym intensywnym dniem posiedzenia, w jednym z pokojów odbyła się dzika impreza. Za zamkniętymi drzwiami bawił się kwiat polskiej prawicy. Jak udało nam się dowiedzieć, miedzy innymi posłowie Kamil Bortniczuk i Dariusz Matecki oraz jak się potem okazało także Łukasz Mejza. Imprezowiczom kilkukrotnie zwracali uwagę sąsiedzi. W końcu interweniowała także Straż Marszałkowska, o której interwencji potwierdzenie otrzymaliśmy z kancelarii Sejmu: - Straż Marszałkowska niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałym na terenie Domu Poselskiego zdarzeniu podjęła interwencję, która okazała się skuteczna - czytamy w oficjalnym piśmie, jakie otrzymaliśmy.

Sprawę nocnej imprezy skomentował też Szymon Hołownia. W czasie piątkowego (12 kwietnia) posiedzenia, gdy jeden z posłów, Patryk Jaskulski, chciał zabrać głos na mównicy, inni zaczęli śpiewać "Sto lat". - Po ostatnich wystąpieniach w hotelu poselskim, ale też po tym co słychać na tej sali, złożę formalny wniosek do prezydium Sejmu o powołaniu chóru, chóru wysokiej izby. "Mam talent" z całą pewnością. Na razie pan poseł ma zielony przycisk może mówić i kontynuować wypowiedź - zauważył Hołownia. Także, gdy na mównicy pojawił się poseł Adam Gomoła posłowie zaczęli śpiewać. Marszałek Hołownia zareagował: - Państwo śpiewacie macie bardzo urozmaicony repertuar ale naprawdę będą okoliczności straż Marszałkowska gotowa w hotelu poselskim do interwencji panie pośle Gomoła proszę kontynuować.

Dzika impreza w Sejmie. Mamy NAGRANIA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.