Jak Trzaskowski PRZEGRA, to ja się POPŁACZĘ. LALUŚ! Polacy POKŁÓCILI się o TRZASKOWSKIEGO

„Co to będzie, jak Rafał Trzaskowski przegra te wybory?”, pytał Adam Feder bywalców bazaru Wolumen w Warszawie. „Popłaczę się…”, odpowiedziała kobieta, która wciąż wierzy, że słabsze wyniki Trzaskowskiego w sondażach to tylko chwilowe zawirowanie. „Trzaskowski nie może wygrać, bo on nie dorósł!”, grzmiał mężczyzna, który sprzedaje na bazarze kwiaty. „A Nawrocki do czego dorósł? Do tego, żeby kradli?”, odpowiedział mu mężczyzna, który obawia się, że jeżeli wygra kandydat wspierany przez PiS, niemożliwe będzie rozliczenie polityków i działaczy PiS-u, bo Nawrocki będzie wszystkich ułaskawiał. „On już jest przegranym przed panem Bogiem. Jeżeli się nie nawróci, to do piekła pójdzie”, mówiła emerytka, która ma za złe Trzaskowskiemu, że wydał postanowienie, żeby nie wieszać krzyży w nowo otwartych urzędach i budynkach publicznych w Warszawie. „Jakby z Polski burdel chciał zrobić!”, zakrzyknęła. „Wie pan co? Niech będzie pan Trzaskowski jak najbardziej. Jestem Polakiem, jestem wierzącym Polakiem…”, stwierdził mężczyzna i na dowód się zamaszyście przeżegnał. „Nigdy nie byłam za nim, taki laluś. On jest najmądrzejszy, najpiękniejszy, a reszta to wszystko plebsy, tylko oni się liczą”, stwierdziła emerytka, która będzie głosować na Karola Nawrockiego. „Oni sobie żyją w dostatku, w skowronkach, a my tu mamy piekło na ziemi!”, skwitowała kobieta, zniesmaczona elitą polityczną, która od lat rządzi Polską. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, czy Polacy wciąż wierzą, że Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie.