Jaką teściową naprawdę jest Jolanta Kwaśniewska? Jej zięć ujawnia

Jolanta Kwaśniewska przed laty podbiła serca wielu Polaków jako pierwsza dama. Do dziś większość uważa ją za kobietę, która najlepiej sprawowała tę funkcję. Od tamtej pory minęło sporo czasu, jednak do dziś żona Aleksandra Kwaśniewskiego cieszy się dużą sympatią wśród rodaków. Nic dziwnego - zawsze jest pełna serdeczności, charyzmy i ciepła. Czy taka sama jest prywatnie?

Jolanta Kwaśniewska wspomina zabawną pomyłkę

Jolanta Kwaśniewska zawsze bardzo ciepło wypowiada się na temat swoich najbliższych. Nie da się ukryć, że darzy ich ogromną miłością i zawsze chce dla nich jak najlepiej. Nic dziwnego, że jak chyba każda matka miała wątpliwości co do ukochanego swojej córki. Jak się okazało, początkowo myślała, że Ola chce się związać z innym znanym mężczyzną, a wszystko przez podsłuchany fragment rozmowy.

Kiedy rodzina cieszyła się wspólnym wyjazdem, jej córka zadzwoniła do swojego ukochanego. Wtedy Jolanta Kwaśniewska usłyszała jego imię - Kuba. Do głowy przyszedł jej kontrowersyjny dziennikarz Kuba Wojewódzki.

- Podziwiam, ale nie wyobrażałam sobie Kuby Wojewódzkiego w roli mojego zięcia - stwierdziła była pierwsza dama.

Wkrótce Ola Kwaśniewska wyznała, że chodzi o muzyka, Kubę Badacha. Jego jednak jej mama nie znała.

- Pamiętam, że w Wielkanoc Oleńka mi powiedziała: Mamuś, ja takiego chłopaka już mam, Kubę Badacha. On jest artystą, piosenkarzem - wspomniała Jolanta Kwaśniewska.

Żona ALeksandra Kwaśniewskiego nie kryła swojego zdumienia. Postanowiła posłuchać utworów Kuby Badacha, co przyniosło bardzo dobry skutek - polubiła go jeszcze przed oficjalnym poznaniem.

Jaką teściową jest Jolanta Kwaśniewska?

O teściowych krąży wiele niepochlebnych stereotypów i żartów, a zięciowie często nie przepadają za matkami swoich żon. Czy tak samo jest w przypadku Kuby Badacha i Jolanty Kwaśniewskiej? Jak się okazuje, jest wręcz przeciwnie! Była pierwsza dama jest nie tylko wielką fanką twórczości muzyka, ale łączy ich coś jeszcze.

- Moją zaletą jest to, że potrafię sprzątać, więc teściowa mnie lubi, no bo ona też lubi sprzątać, więc jesteśmy oboje po prostu freakami porządków - powiedział Kuba Badach w podcaście "Coolturalne rozmowy".

Artysta ma także świetne relacje z Aleksandrem Kwaśniewskim. - Z obydwojgiem mam super przelot. No bo tak jest, wiesz. No to jest... Oboje mają super poczucie humoru i każdy ma swoje wady i zalety - stwierdził.

Jak widać w przypadku rodziny Kwaśniewskich nie ma mowy o zwadach czy konfliktach! Udało im się zbudować zdrową relację pełną wzajemnego szacunku i sympatii. To wzór godny naśladowania!

