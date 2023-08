Mateusz Morawiecki to polski premier. Wiele osób kojarzy Morawieckiego z branżą bankową, bo przez wiele lat pracował on w banku. Wszystko zaczęło się od rozpoczęcia pracy w Banku Zachodnim w 1998 r., wtedy przyszły premier zajął stanowisko najpierw doradcy prezesa zarządu, a potem dyrektora. Po połączeniu Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego został członkiem zarządu BZWBK, a w maju 2007 r. prezesem. W tym czasie instytucja prężnie się rozwijała: - Kierowany przeze mnie bank stał się jednym z trzech największych w Polsce. BZWBK od 1995 r. był częścią irlandzkiej grupy Allied Irish Banks, a od 2011 r. hiszpańskiego Santandera. Udało mi się zrealizować wiele inicjatyw wzbogacających polską kulturę. Bank był wśród sponsorów takich obrazów jak „Czarny czwartek” czy serialu „Czas honoru” - czytamy na oficjalnej stronie polityka. Potem Morawiecki wszedł do świata polityki i w 2015 roku w rządzie PiS objąłem urząd wicepremiera i ministra rozwoju. Te wszystkie fakty z jego życiorysu sprawiają, że wiele osób może mieć przekonanie, że Mateusz Morawiecki z wykształcenia jest ekonomistą i pewnie takie studia wybrał tuż po szkole średniej. Ale prawda jest zupełnie inna. Jaka? Odkrywamy wszystkie karty dotyczące wykształcenia premiera Mateusza Morawieckiego!

Jakie wykształcenie ma Mateusz Morawiecki? Na wieść o tym, co i gdzie studiował może się zakręcić w głowie

Morawiecki pochodzi z rodziny, w której polityka i historia miały czołowe miejsce. Jego ojciec Kornel Morawiecki tworzył Solidarność Walczącą. Młody Mateusz Morawiecki sam był zaangażowany opozycyjnie, na tyle, na ile pozwalał mu wiek. To wszystko sprawiło, że po maturze zdecydował się na historię: - Studia historyczne ukończyłem w 1992 r. Pracę magisterską pisałem na temat pierwszego okresu działalności Solidarności Walczącej - czytamy na stronie mateuszmorawiecki.gov.pl.

- Zainteresowanie historią wypiłem z mlekiem Mamy. W dzieciństwie najpierw słuchałem opowieści o Kresach i Powstaniu Warszawskim, a potem o całej historii Polski. Dotyczyło to też tej, której wtedy nie podawano w podręcznikach. W szkole miałem jednak wspaniałych nauczycieli. Przekazywali nam też te wiadomości, których nie można było znaleźć w oficjalnym programie nauczania - wspominał po latach.

Jednak na studiach magisterskich na kierunku historia, edukacja Morawieckiego się nie zakończyła. Polityk tak to wspominał: - Zdecydowałem się na kolejne studia. Najpierw na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. W 1995 r. uzyskałem dyplom Master of Bussines Administration na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Dodatkowo w tym samym roku kończyłem studia podyplomowe z prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie Hamburskim. Studia uzupełniałem także na Uniwersytecie Bazylejskim i w Kellogg School of Management przy Northwestern Univeristy. Wiedzę teoretyczną wzbogaciłem praktyką, m.in. stażem w Niemieckim Banku Federalnym w 1995 r. W latach 1996-1997 prowadziłem projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem.