i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Jakub Stefaniak

Nostalgicznie!

Jakub Stefaniak pochwalił się zdjęciem z czasów matury! W tle kultowe auto

Początek maja to nie tylko święta narodowe i majówka, ale także sezon matur. To szczególnie ważny czas dla młodzieży, a dla starszych osób okazja do wspomnień. Tak zrobił właśnie wiceminister w Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL! Pochwalił się swoim starym zdjęciem z czasów maturalnych.