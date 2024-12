Jan Kanthank uderza w Owsiaka i Tuska! Nie gryzł się w język

- Moja odpowiedź do pana Jerzego Owsiaka, który wydał oświadczenie, w którym namawia służby medyczne do tego, żeby mimo wszystko mnie leczyły. Chciałbym panu przypomnieć, że za służbę zdrowia odpowiadają przede wszystkim Polacy i ich pieniądze. Pieniędzy z budżetu to 200 miliardów zł na ochronę zdrowia. Pan ogłaszasz zbiórkę na onkologię. Zbierzecie pewnie około 300 milionów zł. Chwalą was za to, ale gdyby to Tusk zrealizował swoją obietnicę i przekazał 2 miliardy zł, to byłoby o 1,7 miliarda zł więcej na leczenie pacjentów onkologicznych - powiedział.